Liberan a dos detenidos por pleito entre pandillas

Ciudad Juárez- Integrantes de las pandillas “Artistas Asesinos” y “Mexicles” se enfrentaron para defender su barrio, pero no hubo un intento de homicidio, así lo determinó un Tribunal de Control al resolver la situación jurídica de tres miembros de la primera de las gangas quienes habían sido acusados del ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa y presentados por las autoridades como responsables de una serie de crímenes.Después de valorar las pruebas, la jueza de Control Rocío González Lara reclasificó de homicidio calificado a lesiones simples pero solo respecto a uno de los detenidos, Salvador Martínez Solano. A los otros dos los dejo en libertad, al concluir que no incurrieron en ninguna conducta antisocial.Las personas puestas en libertad son Leobardo Andazola Domínguez, alias “El Güero” y Carlos Alfredo Gómez Cazares, “El Negro”.Los hechos que se les atribuyeron a los tres miembros del grupo “Artistas Asesinos” o “AA” sucedieron el pasado 27 de diciembre aproximadamente a las 16:00 horas, en el mercado de segundas instalado en las calles Lucero y Claudio de Lorena del fraccionamiento Parajes del Sol.De acuerdo con la formulación de cargos realizada por una agente Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal, ese día Andazola conducida una camioneta Ford Explorer de color verde y con él viajaban los otros dos individuos. Todos llegaron al tianguis y Andazola “El Güero” saludó a la víctima por su apodo y luego Martínez trató de dispararle en la frente pero el comerciante forcejeó con él y evitó que le dieran un balazo. Enseguida salió corriendo.Pero ayer después de analizar todos los datos de prueba, la jueza dijo que las declaraciones de dos testigos presenciales no son creíbles porque les fatal congruencia. Uno de ellos declaró que estaba como a 45 metros de distancia del punto de conflicto y no vio lo ocurrido pero en otra parte de su versión señaló haber observado cómo le apuntaban a la víctima y que los agresores portaban armas de fuego.La resolutora también indicó que no es creíble parte de lo declarado por la víctima, quien refirió que trataron de dispararle a 20 centímetros de distancia, él forcejeó e impidió que lo hirieran. La jueza consideró que a esa distancia sería imposible que no fuera baleado; datos al que se sumó el informe médico en el que se estableció que la víctima presentaba una lesión ocasionada por un golpe con un arma de fuego no una herida por un impacto de bala.Además los tres procesados declararon ante el MP que habían acudido al mercado a comer y se toparon con la víctima, un conocido de la infancia de “El Güero”. Al acercarse a saludarlo, la víctima quien es integrante de la pandilla “Los Mexicles” le preguntó a Salvador Martínez por qué traía una estrella en su ropa, a su amigo le dijo que andana con “Tatiana”.Presuntamente Salvador se enojó y respondió con un cachazo en la frente además realizó dos disparos al aire sin importar que el mercado de segundas estaba lleno de clientes.Ayer la jueza concluyó que fue una simple reyerta entre miembros de gangas rivales y ordenó la libertad de Andazola y Gómez y cuando acabo la audiencia exhortó a Salvador a dejar de pelear por cuestiones de pandillas.

