Comercios inician con reetiquetado

Ciudad Juárez- El reetiquetado de precios en productos donde se cobra el 8 por ciento del Impuesto de Valor Agregado (IVA) comenzó a darse en algunos comercios.En Soriana trabajadores cambiaban desde ayer las etiquetas de los artículos en los que de refleja una disminución en el costo.El ajuste del IVA se aplicará en todos los productos con excepción de los alimentos, pues están exentos de pagar impuestos.Desde antier esa tienda avisó a sus clientes a través de letreros en cajas y entradas que al momento de pagar un producto el precio pudiera ser distinto al que mostraba la etiqueta debido a la disminución del IVA a la mitad.Por ejemplo, una televisión que hasta el 31 de enero tenía un costo de 10 mil 990 pesos mostraba ayer una etiqueta con un valor de 10 mil 232 pesos, una disminución de 767 pesos equivalentes a la reducción del impuesto.Una prenda de vestir que en la etiqueta marcaba 379 pesos costó solamente 353 pesos en caja, una diferencia de 26 pesos menos.Trabajadores de la tienda mencionaron que el cambio de precios se iría dando conforme avanzaran las horas en departamentos como muebles, electrónica, blancos, ropa, calzado, vehículos, perfumería, bebés, entre otros.La noticia fue tomada con agrado por los clientes, quienes aplaudieron la medida que entró en vigor el primero de en toda la franja fronteriza de México.A Erik Sánchez, un empleado de una desponchadora, le causó asombro encontrarse una rebaja en los precios.“Esto sí que no lo puedo creer, pero qué buena noticia porque ya nos va a alcanzar aunque sea un poquito más el dinero”, dijo.En ese sentido opinó Maricarmen Herrera, un ama de casa, quien dijo que constantemente tenía que ‘estirar’ el gasto semanal para alimentar a sus hijos, por lo que ahora que se está dando la disminución de los precios podrá alcanzarle para más.Otras personas como Lorenzo Saldívar, un maestro jubilado, esperan que en las nuevas etiquetas no se dejen los mismos precios diciendo que ya tienen esa reducción del IVA.“A ver si no pasa como en el Buen Fin y reetiquetaron en diciembre para que entrando el año quitándole el 8 por ciento quedaran igual”, comentó.

