Ciudad Juárez- Con el homicidio de un hombre perpetrado la noche del lunes, el último día del 2018, el número de homicidios en diciembre cerró con 99 delitos en diciembre y mil 245 en todo el 2018, estableció personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de ajustar su estadística oficial.El recuento ocurre debido a que algunos casos que son tomados inicialmente como asesinatos, son descartados luego de que se realiza la necropsia de ley a las personas y se determina que la muerte no fue dolosa, explicó un portavoz de la dependencia estatal.Información de la FGE y de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Ciudad Juárez indican que cada siete asesinatos ocurridos en esta frontera entre enero y noviembre del año pasado, fueron cometidos con arma de fuego.El cálculo excluye los hechos ocurridos en diciembre pasado ya que los datos todavía no son dados a conocer por la autoridad a los representantes ciudadanos.De enero a noviembre del año pasado se registraron mil 147 homicidios, en los cuáles 823 de las víctimas, que representan el 71 por ciento, murieron baleadas, establece la información de la FGE y de la MSJ.En menor proporción, 113 asesinatos fueron perpetrados con arma blanca (9.8 por ciento), además hubo víctimas a las que les quitaron la vida a través de la asfixia, traumatismo craneoencefálico, calcinados y hasta una por atropello doloso, establecen los informes mensuales de la MSJ.El último homicidio del 2018 ocurrió alrededor de las 21:30 horas en la intersección de las calles Corveta y Fragata del fraccionamiento Hacienda de las Torres.Testimonios que fueron recogidos en el lugar de los hechos establecen que que vecinos del sector reportaron al personal que atiende el número de emergencia 911 que escucharon disparos de arma de fuego.Pudieron ver a la víctima tirada en la vía pública, por lo que solicitaron auxilio.El hombre, cuya identidad no fue establecida en ese momento, recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de Cruz Verde, pero falleció al ser trasladado al Hospital de especialidades 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Al parecer recibió disparos que provinieron de dos armas de fuego, ya que del lugar se recogieron casquillos de al menos un par de calibres.La escena fue asegurada por elementos de la Policía municipal, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) recogieron las evidencias balísticas e iniciaron con las investigaciones.

