Ciudad Juárez- El sábado en una casa ubicada en el centro de Ciudad Juárez, una niña se siete años fue sometida a dos violaciones presuntamente por su abuelastro Natividad Martínez de la Cruz fue detenido, quien puesto a disposición de un Tribunal de Control.La denuncia penal en contra de Natividad fue presentada por la abuela y la mamá de la víctima y ayer el juez de Control, Ramón Porras Córdova, declaró legal la detención y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.De acuerdo con el acta de aviso realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y dirigida al Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género, el sábado a las 19:32 horas ellos se encontraban en las calles Globo y Urrutia de la colonia Centro cuando una mujer se acercó y les pidió ayuda.La quejosa les señaló a los municipales que minutos antes había llegado a su casa, y encontró a la pareja sentimental de su madre acostado y junto a él a su hija de siete años a quien observó nerviosa.Ella le pidió a la niña que se levantara de la cama, pero ésta no obedeció entonces fue por ella, la tomó de la mano para levantarla y al hacerlo observó que no vestía su ropa interior ni la pantalonera. Por lo que la llevó a otra habitación para preguntarle qué había sucedido, entonces la menor respondió que su abuelo la había agredido sexualmente.A las 19:35 horas del mismo sábado se formalizó la aprehensión de Natividad Martínez de la Cruz, así lo explicó una agente del MP en la audiencia realizada ayer en la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial” ante el juez Porras Córdova.En su turno, el abogado defensor que representó a Natividad señaló que no tenía ningún argumento a favor de su representado. Por lo que el juez de Control declaró licita la detención y la retención del acusado.Al rendir declaración ante el MP, la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– con un vocabulario infantil detalló la violación.Natividad pretendía responder a los señalamientos pero su abogado le recomendó que guardara silencio.

