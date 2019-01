Ciudad Juárez- Aunque el primero de enero es considerado como día inhábil, para algunos juarenses el trabajo no es opcional, pues aun con sus pequeños negocios ambulantes el ingreso es requerido, sin distinguir días festivos o vacaciones.Pero esto no para todos implicó un gran sacrificio, pues fue la oportunidad de iniciar el 2019 con trabajo, y eso marcó la diferencia en el día de algunos como José Eduardo Nava, de 14 años de edad, quien ayer desde temprana hora recorrió algunas calles de la ciudad con un carrito de tacos al vapor.“Este es mi primer día de trabajo, empiezo hoy porque estoy de vacaciones (en la secundaria) y, en vez de estar de flojo en la casa, mejor le pongo el ejemplo a otros”, dijo, y agregó que por su día laboral tendría una ganancia de 300 pesos en tres horas.Pasado el mediodía, con una marcada sonrisa expuso que ya había terminado su vendimia, pues sin querer se levantó más temprano de lo normal y salió desde la colonia Chaveña hasta el monumento de la JRZ en el Centro.El menor narró que el pequeño negocio alimenticio es de su padre, pero por ser primero de enero un trabajador no asistió y fue él mismo quien decidió ayudarlo.“Me sentí muy emocionado, para ponerle la muestra a aquellos, y está mejor ahorita que es Año Nuevo porque mucha gente no está trabajando, y fui el primer taquero que estaba ahí y fue cuando terminé”, dijo.Finalmente comentó que a todos los adolescentes que no se animan a trabajar, que piensen que en algún momento pueden faltar sus padres y es mejor aprender desde pequeños.Otra situación similar se apreció con distintos vendedores ambulantes por las calles de la ciudad. Pese a que la afluencia de compradores fue menor ayer, para Manuel, quien tiene un carro de dulces y gomitas con el que camina toda la mañana, los días festivos no siempre son sinónimo de descanso.“Pues es un día como cualquier otro… sirve que empezamos bien el año para que nos vaya bien y haya trabajo todo el año”, comentó.Entrevistados mencionaron que a veces es difícil dejar a la familia para trabajar en días como ayer, cuando la mayoría de las personas descansan y conviven, pero la costumbre de ocuparse lo hace menos pesado, aun en fechas como Navidad y Año Nuevo. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.