Ciudad Juárez- El primer día del año para cientos de juarenses fue la oportunidad ideal para asistir a la misa eucarística celebrada ayer por la tarde por el sacerdote Eduardo Hayen, en la Catedral de la Ciudad.Aunque la iglesia pronto tuvo un lleno total, personas continuaban arribando a escuchar el mensaje de este Nuevo Año y se dispusieron a recibir la bendición.Algunos con lágrimas y otros con veladoras y flores, reflexionaron tras el mensaje de la homilía en que se exhortó a los presentes a poner todas sus intenciones de este año en manos de Dios, ser mejores cristianos y encaminar sus deseos a la cristiandad.Durante su mensaje recordó la importancia del bautismo para quienes tienen bebés sin este sacramento y a los adolescentes recomendó tener noviazgos también orientados por el camino de Cristo.Al terminar la celebración, los feligreses se acercaron hacia el altar para recibir la bendición y un rocío de agua bendita con el que indicaron que iniciarán el 2019 de una mejor manera, pues para muchos, uno de sus propósitos es no faltar a misa ni un solo domingo.Algunos presentes aprovecharon para darse un abrazo de despedida y hacer una última oración hincados, antes de dejar el templo.Juana Flores, de 72 años, soltó el llanto al estar frente a la Virgen de Guadalupe, y explicó que para ella fue muy importante asistir a misa en el primer día de enero para darle gracias a Dios por lo que le concedió en el 2018 y suplicar la salud y el trabajo abundante para sus hijos.“Que le dé salud a toda mi familia y que no les falte el trabajo, espero que Dios me dé licencia de seguir adelante con mis hijos este año”, expresó.Para Armando Valdez, acudir con su madre y una tía fue indispensable para transcurrir el primero de enero, ya que entre sus reflexiones, dijo que se propuso mejorar como persona.La misa se ofició con un lleno total, a pesar de que la mayoría de los negocios en la Zona Centro permanecieron cerrados este martes.

