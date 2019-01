Ciudad Juárez- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno de México información sobre el presunto caso de tortura ejercido en enero del 2012 por el entonces fiscal Antiextorsión Miguel Ángel Luna López, en contra de dos personas quienes fueron sentenciadas a la pena vitalicia por el delito de extorsión.Además, la ONU recomendó procesar e imponer sanciones a los responsables de haber ejercido tortura así como reparar el daño causado a las víctimas.Así se ordena en un documento emitido por integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y de Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU que el lunes se hizo público después de haber analizado las pruebas, informó Carlos Jaime Rodríguez García abogado defensor de los sentenciados.Este asunto corresponde al video de hechos ocurridos en enero de 2012 y difundido en enero de 2017 donde se observa a José Manuel Amador Cháirez y José Alfredo Castañeda vendados de los ojos, hincados y esposados, con las manos hacia la espalda en una oficina de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte sujetos a un interrogatorio por parte de Miguel Ángel Luna, quien actualmente continúa laborando para esa dependencia.En el documento emitido por la ONU se señala que esa instancia tiene conocimiento que el 12 de enero de 2012 a las 15:00 horas, José Manuel Amador fue arrestado enfrente de un negocio de venta de comida ubicado en Ciudad Juárez por parte de agentes de la Policía Municipal, quienes le quitaron sus pertenencias y lo metieron por la fuerza en una camioneta, donde se encontraba otro hombre que más tarde sería su co-procesado por delito de extorsión.En el informe no se menciona a José Alfredo Castañeda, porque él murió en el penal de Aquiles Serdán y su familia no aceptó la intervención de la ONU, dijo el defensor. El abogado informó que Castañeda era una persona ajena a la extorsión que le fue atribuida, se dedicaba a vender discos “piratas”, estaba enfermo del corazón y fue “levantado” por los municipales para involucrarlo en una extorsión.“Él murió de tristeza, después de que interpuse un recurso en segunda instancia y que no salió favorable, él perdió las esperanzas. Entró en una depresión tremenda y aunado a su padecimiento, la muerte llegó. Su hermana siempre estuvo al pendiente de él, pero al fallecer la familia también perdió las esperanzas y no aceptaron que la ONU tomara su caso; ellos se sienten decepcionados del Estado porque murió encarcelado una persona inocente”, explicó el defensor.En el documento de la ONU también se explica que ambos detenidos fueron trasladados a la Estación Universidad de la Policía Municipal y Amador Cháirez fue sometido a actos de tortura, golpeado y ahogado con un trapo con agua con el fin de que se declarara culpable por el delito de extorsión. Se realizaron certificados médicos de lesiones en los cuales se asienta que él presentaba golpes en el tórax, en ambos tobillos y en ambos pómulos.“Amador Cháirez recibió descargas eléctricas, patadas en los testículos, golpes en varias partes del cuerpo, y fue rociado con un spray, dejándole quemaduras en las manos”, informó la ONU.La Organización da cuenta de que José Manuel Amador también presenció los actos de tortura ejercidos en contra del otro detenido.Además se precisa que “el 13 de enero de 2012, los dos detenidos fueron introducidos en una habitación en las instalaciones de la Fiscalía (de Ciudad Juárez) por agentes ministeriales, que les vendaron los ojos, los esposaron con las manos hacia atrás y profirieron amenazas en su contra y contra sus familias, para que se declararan culpables. En la misma estancia se encontraba supuestamente el agente del Ministerio Público (MP) y Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Extorsión para el Distrito Judicial Bravos (Miguel Ángel Luna López) que llevó a cabo un interrogatorio a las víctimas de manera amenazante, (hecho) que fue videograbado y posteriormente dado a conocer públicamente”.El 15 de enero de 2012 se dio inicio a la causa penal número 105/2012 en contra de ambos hombres por el delito de extorsión; el 19 de junio de 2014 se les sentenció a prisión vitalicia en el juicio oral 147/2013 aunque ellos y su defensor presentaron pruebas de la tortura ejercida así como de la fabricación de evidencias falsas. Sin embargo, el Tribunal no tomó en cuenta estas declaraciones, se resalta en el documento.El 31 de agosto de 2015, un Tribunal Colegiado de Casación confirmó la resolución que emitió el Tribunal de Juicio Oral. En enero de 2017 salió a la luz pública el video donde ambas personas están hincadas, vendados de ojos y esposadas a disposición de Luna López por lo que a partir de esa información gráfica en enero del 2017 se interpuso un recurso de revisión sobre la sentencia; ese continúa sin ser resuelto.La ONU le pide que le informe sobre cuáles fueron los fundamentos legales para el arresto de Amador Cháirez, le cuestiona si estas acciones son compatibles con los estándares y normas internacionales establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscripto por el Estado Mexicano.Además pide información detallada sobre los mecanismos establecidos en México para garantizar el debido proceso y prevenir las detenciones arbitrarias; pide datos sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía relativa al delito de torturaFinalmente demanda datos sobre las investigaciones realizadas en relación a la presunta si ya se interpuso alguna sanción penal, disciplinaria y/o administrativa en contra de los presuntos perpetradores de la tortura y en caso de que las averiguaciones no han llegado a ningún resultado, explique la razón.

