Ciudad Juárez- El centro comercial Las Misiones reanudará hoy el cobro por estacionarse, según el anuncio realizado por Artemio González, director de operaciones del estacionamiento.En un recorrido realizado ayer, El Diario pudo constatar que el equipo de recaudo ya se encuentra habilitado tanto en el exterior como en el interior de la plaza.En un costado de las máquinas de cobro se encuentra un letrero de un metro de ancho y casi 1.70 metros de altura con la leyenda “Estacionamiento”. Al cierre de esta edición aún no había plumas colocadas en el aparcadero.La reanudación del cobro ocurre a pesar de la inconformidad de la sociedad fronteriza que ha podido palparse a través de manifestaciones, e incluso de un amparo de acción colectiva en proceso de ser entregado a los juzgados federales de la ciudad por el Observatorio Ciudadano para tu Salud Biopsicosocial.El centro comercial podrá cobrar ya que logró un amparo contra el Reglamento para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados en Juárez, y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, que disponen entre sus estatutos que se brinden los espacios para estacionarse de forma gratuita.El pasado 17 de noviembre, Las Misiones refirió a través de Artemio González, director de operaciones del estacionamiento, que habría una tarifa con un tope máximo de 100 pesos por día.El cobro iniciaría el pasado 26 de noviembre y contemplaba 20 pesos por las primeras tres horas, más 10 pesos extras por cada hora adicional. Asimismo, 15 minutos de cortesía y 200 pesos por boleto perdido.No obstante, el alcalde Armando Cabada informó que luego de negociaciones con el Municipio, el centro comercial acordó aplazar los cobros hasta el 2 de enero y disminuir en un 50 por ciento sus tarifas.Con esas modificaciones, a partir del minuto 31 se cobrarán 10 pesos y después de tres horas el costo por hora adicional será de 5 pesos.El precio por boleto perdido se mantuvo en 200 pesos, la tarifa máxima en un día se fijó en 100 pesos y la pensión mensual para los empleados del ‘mall’ quedó en 200 pesos, en lugar de 300.González ha mencionado que el reinicio del cobro contempla beneficios para la ciudadanía como un seguro contra robo total de vehículo con un límite de 500 mil pesos, seguro contra ‘cristalazos’, servicio de recargado de baterías de automóvil y en caso de ser necesario de inflado de llantas.Sin embargo la inconformidad ciudadana prevalece. A través del grupo de Facebook “Boicot ciudadano contra el cobro de estacionamientos de Ciudad Juárez”, personas se organizaron para asistir hoy al centro comercial y “tomar las cuatro entradas”.En entrevistas anteriores, González comentó que la población tiene derecho a manifestarse pacíficamente, pero no de alguna manera que apele a una conducta ilícita, por lo que indicó que conductas delincuenciales no serán toleradas.El Diario ha intentado entablar una entrevista reciente con González, pero éste no atiende llamadas telefónicas ni se encuentra en su oficina cuando se le ha buscado.Las Misiones ha permanecido hermética los días previos al reinicio del cobro por el que tendrá una ganancia anual superior a los 30 millones de pesos al año, debido a que posee una afluencia superior a los 3 millones de automóviles, según indicó Fibrashop, conglomerado propietario del centro comercial. (Alejandro Vargas / El Diario)

