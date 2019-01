Da a luz adolescente al primer niño del año

Ciudad Juárez- A sus 15 años Karla Gutiérrez Rodríguez dio a luz, mediante cesárea, a su hijo Jonathan Jael Gutiérrez Rodríguez, quien pesó 4.452 kilogramos. El nacimiento se registró a las 00:00 horas por los doctores del Hospital de la Mujer (HM) por lo que el pequeño fue el primer niño juarense del 2019.Con su hijo en brazos la menor recibió una oferta que le trajo esperanza de un mejor futuro para ambos: una beca para continuar sus estudios básicos interrumpidos por el embarazo.La madre, que fue criada sólo por su padre desde los cuatro años, se enfrenta a la maternidad sola, ya que su pareja sentimental la abandonó al saber que estaba encinta.“Se asustó y se fue”, resume David Gutiérrez López, padre de Karla.El parto de la adolescente muestra una realidad que se vive en Chihuahua, pues el estado ocupa el segundo lugar en incidencia nacional de embarazos en adolescentes.Información del Instituto Chihuahuense de la Mujer establece que el 22 por ciento de los nacimientos que se registran en el estado las madres son mujeres menores de edad.Tras el alumbramiento, las buenas noticias llegaron para Karla y el pequeño Jonathan, ya que fue registrado de manera gratuita y ahora ambos cuentan con la póliza del Seguro Popular.Autoridades estatales les regalaron una carriola que se hace portabebé y varios utensilios de higiene para el recién nacido, el cual tendrá acceso a pañales y leche en polvo durante sus primeros meses por parte del DIF Municipal, informó Alejandra Carrillo de Cabada.La esposa del presidente municipal Armando Cabada le entregó a Karla una cuna y más artículos para el infante; lo mismo hizo la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ).La presidenta del DIF ofreció la beca económica a la que la madre podrá acceder para continuar estudiando.David Gutiérrez López, de 45 años y empleado de una empresa maquiladora, llevó a su hija Karla al Hospital de la Mujer el lunes aproximadamente a las 11:00 horas. Desde entonces permaneció a la intemperie junto a su madre y su hermana, quien llegó procedente de Torreón, Coahuila, para pasar aquí el Año Nuevo.“Aquí nos agarró el 2019, en pleno el frio”, dice la mujer que durante la mañana del martes buscaba calentar su cuerpo bajo el sol.Pero no pasaron la celebración solos. Grupos religiosos compartieron con ellos pedazos de pan, café, atole, tamales y champurrado hasta que a las cero horas les avisaron que había nacido el niño y que la madre estaba en perfecto estado de salud.“Esta mañana yo le decía a mi hermano que nomás nos faltaba el menudo y que van llegando. Parece que nos oyeron porque voluntarios nos trajeron un poquito”, relata la tía de Karla.Por política del Hospital de la Mujer los familiares de las pacientes deben permanecer afuera de la institución sin importar las condiciones climatológicas y aunque la madrugada del primero de enero el termómetro marcaba menos -1 grado Centígrado (32 grados Fahrenheit), decenas de personas pernoctaron en la vía pública.Tras enterarse que el bebé pesaba casi 4.5 kilos y midió 50 centímetros, el abuelo dice que la madre tuvo un parto doloroso.“Para que vea lo difícil que es tener un hijo”, reflexiona el obrero de maquiladora que se separó hace 11 años de su esposa.Recuerda que su hija estaba cursando el segundo grado de secundaria cuando le informó que estaba embarazada y dejaba la escuela.Se había relacionado sentimentalmente con un vecino, también menor de edad y la dejó al saber que estaba embarazada.El abuelo descartó cualquier idea de aborto, pues asegura que no está de acuerdo con esa medida.“Yo siempre quise un hijo varón y ahora ya tengo un nieto”, dice contento el hombre que asegura no tener vicios y estar preparado para sostener al pequeño y a su hija adolescente hasta que termine sus estudios universitarios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.