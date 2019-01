Ciudad Juárez- Con el objetivo de aprender inglés, decenas de juarenses culminaron ayer un campamento que ofertó la organización internacional IFY en varias escuelas de la ciudad desde el pasado 29 de diciembre.El organizador de este evento James Hahm, dio a conocer que es el segundo año que la frontera juarense es elegida para llevar a cabo las enseñanzas en este idioma, ya que por la cercanía con Estados Unidos, es una región muy factible para enseñarlo.Además destacó que son ocho años en los que este English Camp se ha desarrollado en distintas partes de México, con ayuda de voluntarios originarios de Norteamérica, que de manera propia pagan sus viáticos desde sitios como Alaska o Hawái, sólo por difundir la enseñanza del inglés.“Una de las cosas es que los corazones de las personas de Ciudad Juárez son muy humildes y muy agradecidos. Entre más sufrimiento hay en sus corazones más humildes son y por eso nosotros podemos trabajar más con las personas de Ciudad Juárez”, expresó el organizador de origen coreano.Niños, adolescentes y adultos mayores, asistieron de distintos sectores acudieron aún en el primer día del año, para pasar un último día de campamento, lleno de interacción con todas las actividades que se organizaron para la enseñanza.Joshua Mondragón Carrasco, de 10 años, comentó que él acudió desde la colonia Linda Vista para tomar estas clases gratuitas a fin de que puedan servirle a futuro, y mencionó que para él la clave de este idioma es poner mucha atención en las clases para aprender más rápido.“Ya cuando vaya a El Paso si no entiendo yo ya pueda saber qué me quieran estar diciendo. Aprendí… fue a bailar, escuchar el inglés y estamos haciendo cosas en inglés, actuando de diferentes personajes”, dijo.Por su parte Don Tomás Castruita, de 75 años de edad, expresó que se enteró de clases de inglés gratis en el Cecati 121 y decidió asistir para aprender un poco, ya que antes sabía sólo una que otra palabra y ahora conoce un poco más.“Estoy aprendiendo los verbos, no los sabía, nomás sabía palabras pero verbos no. La gramática, la estoy aprendiendo pero ahí la llevo más o menos”, señaló.Expuso que a pesar de ser viudo y pensionado de un antiguo trabajo en la reparación de aparatos, se dispuso a pasar estos días aprendiendo, con un trayecto tempranero desde la colonia Obrera hasta esta institución.“La edad puede ser un impedimento siempre y cuando no estén sanas, estén enfermas, pero personas de mi edad que estamos sanos más o menos, podemos venir a aprender algo”, dijo.Cabe mencionar que este campamento también se llevó a cabo en la Secundaria Técnica 30, la Secundaria Federal 15, el Cetis 61 Judo Club, Cecyt 23, Cecati 121, el centro comunitario de avenida Santiago Troncoso y la Secundaria Técnica 84. (A. Salgado)

