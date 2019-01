Ciudad Juárez- Cientos de juguetes se encontraban en una mesa listos para ser entregados a los niños de las colonias del poniente de la ciudad.Varias columnas de globos de colores que estaban atadas de un extremo a otro en las casas de algunos vecinos, y la cinta amarilla que delimita el área cerrada en la calle, fueron la señal para que ayer las familias llegaran a la fiesta anual de la colonia Emiliano Zapata y los alrededores.En la calle Francisco Pimentel desde hace nueve años el 1 de enero un grupo de vecinos ha organizado una fiesta con el propósito de dejar un legado de paz y alegría.Salvador Moreno Acosta, uno de los organizadores de la fiesta, comentó que debido a la violencia que reinó en años pasados, un grupo de amigos pensó en que los niños y sus familias merecían momentos de alegría y tranquilidad.Martha Moreno llegó de la colonia Guadalajara Izquierda con sus dos nietas y su hija a la posada. Ella se enteró que en estas fechas había regalos y comida para los niños.“Es muy bonito que les den a los niños que no tienen, que vengan a divertirse porque a veces no hay para dónde salir”, comentó Moreno.“Yo vengo y a veces vienen también otras vecinas con sus hijos, ya se corrió la voz en aquella colonia de que aquí hay fiesta en el Año Nuevo”, agregó Moreno.Con un micrófono, una persona invitó a los niños y sus padres para que se reunieran para disfrutar de la comida, el chocolate, pastel y el espectáculo con música que ofrecieron las botargas y los payasos.Carlos Moreno vive en la colonia Insurgentes, éste es el primer año que va a divertirse con sus dos hijas a la posada.“No donde quiera se dan este tipo de eventos, es lo que hace falta para dejarles un legado a los niños, algo bonito, para que ellos sigan el ejemplo y lo practiquen con otras personas, para que haya mejor forma de vida en los colonos”, refirió Carlos.“Aunque no nos conozcamos nos tenemos que dar la mano, estas fiestas nos ayudan a que la gente se acerque, con esta violencia que hay, a ellos les ayuda para que vean a otras personas con respeto, y esto nos da un ejemplo para que nosotros lo hagamos también en nuestras colonias”, añadió Carlos.Con el transcurso de los años han asistido personas de otros lugares de la ciudad, como de la avenida Manuel Clouthier y de 10 colonias aledañas y del suroriente, mencionó el organizador.Antonio Pérez llegó desde el fraccionamiento Villa Residencial del Real, con dos de sus hijos de 18 y 16 años.Como cada año acudió para apoyar en la organización de la posada, porque dijo que esperaban 300 personas.“Yo crecí aquí, para esta fecha es una tradición venir a darle el abrazo a los amigos con los que crecí. Quiero que mis hijos vean esto, para que en el futuro, ellos puedan convivir hasta con las personas que vienen de otras colonias, porque es muy bonito llegar a servirles a otros vecinos aunque no los conozcas”, mencionó Antonio.“Vivo muy lejos, en un lugar donde hay mucha violencia, aquí también, pero como ha sido muy triste saber que ya muchos murieron, lo que nos queda es que nuestros hijos no recuerden los balazos que se oían antes, se quedaron asustados, es mejor verlos que griten de alegría cuando le peguen a la piñata o les den sus regalos”, añadió Antonio.Este año, los vecinos que habitan en la Emiliano Zapata recolectaron 300 juguetes y ropa para niños. Actualmente ya se unieron patrocinadores de algunos negocios de otros lugares de la ciudad.Hasta el mediodía se encontraban alrededor de 100 personas, algunos continuaron arribando con bicicletas, bolsas con regalos y alimentos. (Verónica Domínguez / El Diario) [email protected] ón.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.