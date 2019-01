Ciudad Juárez- Decenas de personas abarrotaron ayer al Cereso 3 de Ciudad Juárez para celebrar con familiares internos el Año Nuevo y aprovechar que la administración del penal permitió la entrada de alimentos preparados que no fueran postres o frutas.Desde las 5 de la mañana comenzaron a llegar mujeres, niños y hombres abrigados con chamarras, bufandas, cobijas y cargados de alimentos preparados, desde guisados, pavo, pierna, tamales, buñuelos y fruta.“Vengo a visitar para que mi esposo para que no se sienta solo. Todas las épocas del año son difíciles sin él aunque ya tiene diez años en el Cereso y ya nos acostumbramos, pero nos gusta venir a verlo a compartir con él algo de lo que cenamos, me traje lo que cociné anoche: pozole, jamón, puré, sopa y todo el recalentado del 25 de diciembre y de ayer”, contó una mujer que acompañada de su hija se dirigía a la habitación 4.“Está lenta la entrada, sí hay mucha revisión. Otras veces nos ha tocado más rápido, el día de Navidad estaba más rápido el ingreso. Nosotras tenemos aquí más de una hora, venimos a ver a un tío para traerle comida, traemos tamales y menudo, y viene toda la familia”, señaló una joven que junto a un niño y otra mujer quienes estaban recargados en un auto y se protegían del frío con un cobertor mientras otro pariente permanecía en la fila.“Yo llegué como a las seis de la mañana, vengo con mi hija y mis nietos de cinco, dos y un año. Voy al área uno a visitar a mi yerno. Nunca estamos con ellos y hoy queremos verlo, esperamos comer con él y le traemos tamales y asado”, dijo una mujer mientras cargaba al más pequeño de los nietos.Los visitantes fueron sometidos a revisiones físicas por parte de custodios y de perros adiestrados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.