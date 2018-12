Dan a migrantes ayuda incompleta

Ciudad Juárez— A pesar de que los gobiernos sabían desde hace meses que los migrantes arribarían a México, el apoyo a los extranjeros no ha sido integral: el hospedaje es improvisado, los alimentos no son los óptimos, ha faltado atención médica y hay una carencia total de apoyo legal y psicológico para los centroamericanos que transitan hacia Estados Unidos.Desde los primeros días octubre migrantes centroamericanos cruzaron el río Bravo para caminar a un lado de la malla fronteriza con la intención de entregarse a la Patrulla Fronteriza. Desde la Plaza de la Mexicanidad hasta la altura del bulevar Cuatro Siglos y bulevar Independencia, cientos de migrantes buscaron puntos de cruce para pedir asilo político en el vecino país.A mediados de este año, un tribunal federal estadounidense ordenó suspender la detención de los solicitantes de asilo que huyen de la violencia y la muerte de otros países.Anteriormente, con la política de Donald Trump se encarcelaba de forma indefinida a los que violaran la Constitución o las Leyes de inmigración de Estados Unidos.Pese a que ya se tenían antecedentes de que había la posibilidad de que el flujo de migrantes aumentara en la frontera norte, en Juárez autoridades municipales y estatales no se prepararon para brindar la atención integral, mientras los migrantes permanecerían en espera de asilo político.Desde el pasado 25 de diciembre, un grupo de 42 migrantes de nacionalidad cubana y guatemalteca fueron llevados a la Estación de Bomberos debido al cierre de la Casa del Migrante que anunció el director Javier Calvillo, por la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno y la saturación del refugio y las emergencias médicas que voluntarios han tenido que atender, ante la falta de los Servicios de Salud del Estado y el Municipio.Luego, el gimnasio “Kiki” Romero se habilitó con colchonetas en el piso, cobijas y calefacción desde el viernes pasado para la recepción de 112 migrantes debido a que en la Estación de Bomberos Número 8 saturó su capacidad para continuar alojando a los extranjeros y algunos repatriados, el número de migrantes hasta ayer aumentó a 212, informó Adrián Ramírez, comandante de rescate. En dos días se duplicó el número de migrantes atendidos en el gimnasio.De acuerdo con Ramírez, en el gimnasio se encuentran 46 mujeres, 91 hombres, 63 niños de origen cubano, hondureños, guatemaltecos y 12 personas mexicanas.El personal de Rescate y Bomberos se ha encargado de preparar los alimentos y llevarlos hasta el gimnasio Enrique ‘Kiki” Romero.Durante la estancia de los migrantes en los refugios improvisados, también se les ha brindado revisión médica al momento de su arribo por parte del Departamento de Rescate y del programa Médico a tu Puerta, aunque en un momento la cantidad de migrantes rebasó la capacidad de los profesionistas de la salud.En cuanto al traslado de los extranjeros y repatriados, ha sido la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y el grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes se han encargado de llevarlos hasta los refugios.Desde el pasado 14 de diciembre, también se habilitó el gimnasio de Bachilleres, ubicado en el Parque Central, para recibir personas deportadas, según informó Eduardo Limón Alonso, coordinador del Colegio de Bachilleres en la Zona Norte.De acuerdo con el coordinador se han recibido 60 migrantes, de los cuales algunos también han sido de origen centroamericano.El gimnasio tiene capacidad para recibir 150 personas, y en caso de ser necesario se puede habilitar la duela para recibir más, indicó Limón Alonso.El lugar se encuentra acondicionado con colchonetas, cobijas, servicio médico, calefacción y también se les proporciona alimentos, dijo el coordinador.En el refugio se reciben por parte del INM, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, expuso el coordinador.Ayer, El Diario visitó las instalaciones del gimnasio de Bachilleres, el cual se encontró vacío. En el lugar se observó que había alrededor de 60 colchonetas en el piso, cobijas y una maleta en el piso.Personal de seguridad del Parque Central dijo que desde hace tres días las personas que se encontraban en el lugar fueron trasladas a la Central Camionera.La apertura de los albergues provisionales fue después de que el director de la Casa del Migrante dijo en conferencia de prensa que a situación de la migración los rebasaba.Hace una semana, el padre Javier Calvillo informó que el refugio había atendido alrededor de 3 mil migrantes entre deportados y extranjeros de distintas nacionalidades, desde los últimos días de octubre hasta la fecha, de los que aún faltan 500 personas para la entrevista de asilo y son los que permanecen en el refugio.La situación se dio en el mes de diciembre, cuando más de 100 migrantes esperaban en el bordo, a la altura del bulevar Cuatro Siglos y bulevar Independencia esperando que la Patrulla Fronteriza abriera la puerta de acceso para pedir asilo en Estados Unidos, 50 de ellos lograron entrar al vecino país y el resto se trasladó de manera paulatina a la Casa del Migrante.En los primeros días de diciembre, más 400 migrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en la valla fronteriza, a la altura del parque Ascárate hasta las instalaciones de las garitas del puente internacional Zaragoza-Ysleta, según informó Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza sector El Paso.Antes del cierre de la Casa del Migrante, el director del albergue, comentó que el departamento de inmigración de los Estados Unidos está deportando desde abril a personas mexicanas en grupos mínimos de 100 por semana y el más alto de 300.Además, de manera regular se atienden 200 migrantes cada semana, y alrededor de 800 al mes los que se han atendido durante un período de 8 meses, por lo que ya han sido aproximadamente 6 mil 400 deportados.Toda la migración interna es proveniente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, indicó el sacerdote.Históricamente, Ciudad Juárez ha sido una frontera en donde de manera constante hay flujo de migrantes.El profesor investigador del Colegio de Chihuahua Rodolfo Rubio Salas explicó que los últimos meses ha sido un flujo de migrantes organizado, a diferencia de otros años, en los que los centroamericanos no se habían organizado para viajar en grandes cantidades.Indicó que los flujos se han concentrado en los últimos años en dos puntos: los que cruzan por Tamaulipas en el tren –conocido como La Bestia– y los que decidieron pasar por Tijuana o Mexicali y otros esporádicos que se mueven por Ciudad Juárez.Desde hace unos meses, la caravana de centroamericanos ya había anunciado su arribo de manera pública para intentar cruzar a Estados Unidos y pedir de manera anticipada asilo político, comentó el profesor investigador.“La organizaciones de la sociedad civil que han estado atendiendo a los migrantes desde hace algunos años enfrentan un grave problema cuando se desborda la cantidad de personas que hay que entender, no es para este Gobierno federal, sino para cualquier gobierno de los últimos años que no ha hecho programas para atender esos flujos y contrastar esa vulnerabilidad y las condiciones en las que vienen”, expuso Rubio Salas.Agregó que la Casa del Migrante como otras organizaciones que atienden a los migrantes ha tenido desde hace mucho tiempo un déficit de recursos para poder solventar esa demanda.El profesor investigador dijo que la propuesta del Gobierno federal de atender a los migrantes centroamericanos mientras esperan el asilo es una buena propuesta en términos de derechos humanos debido a las causas por las que están llegando, sin embargo, las propuesta no tienen programas claros y recursos para atenderlos.El experto señaló que para la migración interna tampoco existen programas integrales para atender todas sus necesidades. “Para los repatriados tampoco existen programas, no hay estrategia clara de qué pasa con ellos cuando llegan a sus lugares de origen, sólo existen algunos programas pequeños como ayuda de transporte o la comunicación con sus familiares”.Las deportaciones son considerablemente mayores las que sucede en Nogales, Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros a lo que está sucediendo aquí, mencionó Rodolfo Rubio.“La situación que hay ahora en Juárez no se parece a la que hay en Tijuana y Mexicali, en donde no hay lugares en los que se puedan atender a todos. Con estas situación que se está dando lo que nos queda es aprender de lo que se va viendo en otros lugares”, refirió el experto.“Aunque es una dimensión no muy grande el flujo de migrantes, hace falta un programa permanente para socavar los problemas que enfrentan, más cuando el discurso derecho humanista esta en boga, hay que atenderlos y ayudarlos. México tiene la obligación de atender de la mejor manera a los que llegan de otros países, particularmente, los centroamericanos, porque México siempre está pidiendo que se respeten los derechos humanos de sus migrantes en Estados Unidos, es lo mínimo que tendría que hacer moralmente”, expuso Rodolfo Rubio Salas.albergados en el Kiki Romeromigrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza de EU en la valla fronteriza en diciembre• Cuba• Honduras• Guatemala• Rusia• El Salvador• Oaxaca• Chiapas• Guerrero• Sinaloa• Michoacán• Tamaulipas• Chihuahua3,000 deportados y extranjeros atendidos de octubre a la fecha500 en espera para la entrevista de asiloDe 100 a 300 los deportados a la semana desde abril200 migrantes son atendidos cada semana800 los que reciben ayuda al mes6,400 migrantes beneficiados