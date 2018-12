Ciudad Juárez— Un agente de Tránsito con nueve años de servicio activo en la Secretaría de Seguridad Pública municipal, vivió 48 horas de angustia y desesperación al ser acusado y exhibido públicamente como el probable responsable de un doble homicidio del cual resultó ser inocente.Cristian Morales Huerta revivió ayer para El Diario cada uno de los detalles de la injusticia de que dijo ser víctima por la falta de criterio de una compañera policía, la cual lo abordó media cuadra antes de llegar a su domicilio después de salir de turno, sólo por conducir una camioneta similar a la que testigos del doble homicidio –ocurrido 50 a cuadras de distancia- señalaron como el vehículo en que huyeron los sicarios.El jueves 27 de diciembre dos hombres fueron ultimados a balazos a las 22:30 horas en la calle Fernando Escárcega de la colonia Juanita Luna.En la búsqueda de los responsables agentes preventivos localizaron una camioneta Cherokee de color negro en las calles José María Bórquez y Durazno, de la colonia Maestros Estatales, que supuestamente era parecida a la usada en el incidente.De acuerdo con el agente de Tránsito, cuando salió de turno, pasadas las 10 de la noche de ese día llevó a su domicilio a otro compañero, después de entregar su radio en el banco de armas de Transito, donde hay una cámara de seguridad que registra la entrega.Pero antes de llegar a su domicilio la Policía lo cuestiona y este se identifica y les explica que acaba de terminar su turno y hacia dónde se dirigía además de entregarles la credencial que lo acredita para portar el arma de fuego oficial que llevaba.Dijo que una de las agentes le pidió que fuera el sitio del doble homicidio, ya que “estaban señalando una camioneta parecida”, a lo cual accedió y fue él quien manejó hasta el lugar, a unas tres colonias de distancia.Ya en el sitio un mando de apellido Heras ordenó que lo detuvieran. Le quitaron su arma de fuego, lo llevaron a la estación de Policía donde le tomaron fotografías para comunicar del caso a los medios informativos.El agente de Tránsito aún cuestiona el criterio empleado por los policías, ya que todo el tiempo accedió a lo que le pidieron y su comportamiento estaba muy distante al que pudiera tener una persona que acababa de matar a dos.Lo turnaron a la Fiscalía donde no le dieron el derecho de una llamada ni de un abogado, sólo le dijeron que estaba acusado de portación ilegal de armas, cuando su pistola es oficial y los agentes tenían su portación y no la entregaron en la consignación.Un abogado particular tuvo que tramitar un amparo porque lo tuvieron incomunicado por más de 24 horas. “No me permitían hablar por teléfono ni dejaban verme a mi esposa ni al abogado”, aseguró.Luego de que investigadores de la Fiscalía hicieron pruebas de balística e investigaron y conocieron que no había concordancia de modo, tiempo y lugar, con el homicidio, el oficial de Tránsito quedó en libertad con un “disculpe usted” y ayer se presentó a laborar.

