Comparten alimentos y nuevas esperanzas

Ciudad Juárez- Con un agradecimiento por el Año Nuevo y la petición por tener nuevas esperanzas, luchas y metas, ayer unas 100 personas se reunieron en la Plaza de Armas de la zona Centro para compartir los alimentos brindados por un matrimonio.Desde hace 16 años para Jaime y Gabriela Chaúl, llevar comida a quienes más lo necesitan es una tradición, que comenzó al escuchar una petición de una pareja sin hogar que vagaba por el Centro en búsqueda de dinero para comprar algo que saciara su hambre.Jaime narró que ese día invitó a la pareja a comer en la Plaza de Armas cada lunes y poco a poco se unieron dos, cuatro, 10 parejas hasta llegar a las 250 personas que cada inicio de semana van en búsqueda de un pan y frijolitos, que de buena fe se les regala.A lo largo de los años, más juarenses se han unido a la causa que con ayuda de su esposa lleva a cabo desde entonces, pero explicó que originalmente, todo lo ha logrado sostener con su empleo como vendedor de seguros y fianzas. (Abril Salgado)“A veces cuando hay dinero procuramos traerles en ocasiones especiales como fin de año, tamalitos o menudo, pero como ahora no hubo, humildemente les traemos algo pequeño. Estamos viendo si por Reyes podemos traer rosca”, expresó.Desde temprana hora ayer llegaron a este punto para bajar una olla de frijoles charros y canastas de pan blanco y dulce que les fue obsequiado luego de una meditación, alabanzas, oración y reflexionar varias citas bíblicas que se compartieron por el fin de año.“El mensaje fue que hoy algunos debemos estar tristes, otros no tanto, porque todas nuestras promesas que nos hicimos a principios de este año, que está terminando, unos cumplimos y otros no, entonces hoy estamos haciendo nuevas, las que no se cumplieron seguramente porque no pusimos a Dios en primer lugar”, dijo.Entrevistados comentaron que cada lunes acuden al Centro desde distintas partes de la ciudad para tener algo en su estómago, cortesía de Chaúl.“Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las promesas buenas se van a cumplir, sin duda alguna”, concluyó Jaime. (Abril Salgado / El Diario)

