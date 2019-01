Ciudad Juárez- El Municipio rematará en enero 300 patrullas 2014 y años anteriores que están dañadas, la subasta será dirigida a yonques o empresas que compren las unidades por kilo, dio a conocer el oficial mayor Víctor Manuel Ortega Aguilar.Agregó que no se pueden vender a particulares porque las unidades están rotuladas.“Dicen ‘Policía’. Cómo garantizamos que si alguien las compra para uso personal y las arregla sí les quitará los rótulos”, mencionó.Explicó que esos vehículos se darán de baja del patrimonio municipal, y el Ayuntamiento debe aprobar la enajenación o la venta.“Ya tienen problemas de transmisión, motor y suspensión, y hacemos una cotización de cuánto nos cuesta rehabilitar esas unidades y andan en cerca de 150, cerca de 160 mil pesos, ponerles llantas, baterías, suspensión, transmisión motor, ya no tiene sentido invertirle tanto dinero a una unidad que además ya no va a servir bien”, mencionó.Anotó que aparte muchas ya están prácticamente en el cascaron porque les han quitado refacciones o piezas para reparar otras unidades.El oficial mayor dijo que si se venden por kilo costarán de 4 mil 500 a 5 mil pesos por unidad, ya que cada unidad pesa aproximadamente una tonelada y media.Explicó que el Departamento de Protección Civil rescató 13 patrullas pick up que arreglará para que las utilicen los inspectores.“Ellos a través de cursos y capacitaciones que hacen les han dado refacciones y hacen trueques, hacen intercambios de manos de obra, les dan capacitaciones en algunos lugares y a cambio les dan las llantas como Foxconn lo hizo, se hace ese tipo de convenios y ellos las han ido arreglando poco a poco”, manifestó.El funcionario dijo que las primeras 400 patrullas que se rentarán para la Policía Municipal empezarán a llegar a partir de la segunda semana de enero.Agregó que de acuerdo con la recaudación que se capte en enero se definirá si se rentan las 500 ó 400.“Queremos esperar a que lleguen la notificaciones de cómo vienen los apoyos federales que llegan al Municipio, recursos y todo eso”, comentó Ortega.

comentarios

