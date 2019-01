Comienzan el 2019 luchando por su vida

Ciudad Juárez- Entre las azules paredes y seis camas de hospital, pequeños guerreros pasan las celebraciones de Año Nuevo en la lucha por su vida contra enfermedades terminales.“Aquí no hay Navidad, aquí no hay Año Nuevo ni fiestas, estamos en la lucha siempre por ellos (los niños) que nos han enseñado tanto”, expresó Cecilia Galván Solís, madre de Josua Gael, de 3 años, quien fue diagnosticado con leucemia hace un año.El pequeño abrió con una marcada sonrisa, un regalo que le fue obsequiado, mientras jugaba con unos muñecos, en tanto que el llanto y las miradas decaídas se hicieron notar por parte de pequeños que ayer recibieron su quimioterapia en la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).Con ojos humedecidos, la madre de Josua explicó que para toda su familia fue un golpe muy duro enterarse de que el más pequeño de sus cuatro hijos padecía esta enfermedad, pero desde entonces la lucha incansable es el motor que los mueve cada mañana para aprender a ser mejores personas y les da un valor agregado al no rendirse.Karina Salas esperaba cabizbaja en uno de los sofás la terapia de su hija Ana Karen, de ocho años de edad, pues hace un año fue diagnosticada con un tumor abdominal y aunque ya fue operada, pasa algunos de sus días entre quimioterapias.“Ha sido algo muy pesado porque a base de esas quimioterapias ella ha bajado mucho sus defensas y ha llegado a estar en peligro de muerte. Gracias a Dios ha salido adelante, llegó a caer en terapia intensiva, ya el doctor me decía que era muy difícil salir de ahí y aquí está y seguimos al pie de lucha”, mencionó.“Pues ha sido un sufrir y de repente anda uno queriendo tirar la toalla pero no, por ella nos levantamos, por ella estamos aquí, en la asociación nos han ayudado mucho a sacar adelante a la niña”, dijo.Ayer papás, niños y personal de la institución, acudieron más temprano de lo normal para poder salir un poco antes y tener un cierre de año fuera del hospital.“Siempre tenemos mucho trabajo, aquí nunca tenemos días festivos, trabajamos 24, 25, día primero, los niños siempre vienen, usted sabe que la enfermedad no sabe de días festivos ni de nada de eso, y procuramos pasárnosla muy bien aquí con los niños”, comentó la enfermera Rita Trejo.Con 27 años en el servicio de atención hospitalaria a niños con cáncer y leucemia, relató que lo más duro ha sido ver que algunos niños han perdido la batalla contra estas enfermedades, aunque de igual manera se ha visto a muchos salir victoriosos y esa es la ganancia de tanto trabajo.“Son pocos los que hemos perdido y sí, nos pone tristes cuando perdemos un niño pero en lo que cabe lo que más nos pone de contentos es tanto niño que se ha salvado y ha salido de tratamiento, así que aquí seguimos. Tengo tanto tiempo aquí que esto ha sido mi vida”, dijo.Son decenas de pequeños guerreros los que esta temporada cumplen un año más en la batalla por su vida, y a pesar de las festividades, con mamelucos, cobijas y gorros asisten cada semana a sus tratamientos con la esperanza de que “cada día que pasa es un día menos”. (Abril Salgado / El Diario)

