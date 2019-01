Ciudad Juárez- El decreto que promulga la zona libre en la frontera norte de México entró en vigor hoy deberá verse reflejado de inmediato en precios a empresas y consumidores finales en cuanto al Impuesto de Valor Agregado (IVA).Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores, explicó que desde este día el precio de los productos y servicios debe disminuir automáticamente a un 8 por ciento por la aplicación del IVA.Mientras tanto, los líderes empresariales aún no tienen claras las reglas sobre la manera en la que va a funcionar dicho decreto publicado desde el sábadoLos empresarios señalan dudas debido a que se mencionó que era necesario registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para acceder al beneficio. Sin embargo, de acuerdo con el contador, no tienen que realizar ningún trámite.El registro únicamente deberá realizarse para acceder a otros beneficios como el Impuesto Sobre la Renta que bajó del 35 al 20 por ciento. “En el caso del IVA automáticamente baja desde hoy, sin necesidad de hacer ningún registro o trámite adicional ante el SAT. Simple y sencillamente todo lo que se opere en la franja fronteriza debe llevar esa tasa del 8 por ciento”, declaró.“En el caso del ISR, ahí si se tiene que levantar un padrón por parte de las autoridades y solicitar el beneficio, por lo que se van a requerir ciertas reglas a las que hay que estar atentos a seguir”, añadió.El beneficio del ISR sólo aplica para actividades empresariales de personas físicas o morales y consistirá en un crédito fiscal de un tercera parte del impuesto. Éste se acreditará tanto contra el impuesto causado en el ejercicio, como el causado a nivel de pagos provisionales.Las empresas tendrán que acreditar tener domicilio fiscal en la región, por lo menos los últimos 18 meses a la fecha de inscripción en el padrón. Aplica para empresas, sucursales, agencias o establecimientos.El comercio organizado de esta frontera aún tiene preocupaciones, ya que desconocen las reglas para la operación de este decreto.Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles, dijo que a partir de mañana cobraran a los clientes el 8 por ciento de IVA en las reservaciones, de lo contario podrían hacerse acreedores a una multa. Añadió que algunos hoteleros están recurriendo a contadores para tener claras las reglas y evitar confusiones en los trámites.En tanto la Cámara Nacional de Comercio lanzó un comunicado que apunta que el plazo para registrarse para acceder al estímulo fiscal vence el 31 de marzo y “no existe claridad cómo deberá ser presentado el aviso y como se expide la autorización”.Añadió que al convertirse esto en un crédito fiscal existe la duda de cuánto tiempo tardará el estímulo en aplicarse y cuánto va a descapitalizar a las empresas. “El Decreto ha sido emitido demasiado tarde y seguramente forzará al SAT a la publicación de reglas de miscelánea fiscal”, apunta el comunicado.Fiscalistas y economistas señalaron que la falta de reglamentos complica que los comerciantes puedan bajar los precios y las empresas aprovechen los beneficios del decreto presidencial de zona libre que entra en vigor a partir de hoy, pero además de que el consumidor que es quien importa se vea beneficiado inmediatamente con la disminución del IVA del 16 al 8 por ciento.Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios, señaló que el decreto tiene deficiencias, pero sobre todo por la falta de reglas.Señaló que si éstas se tardan una o dos semanas en publicarse será algo conflictivo para el arranque del año y claridad con que operará el tema.“Es bueno que haya un decreto de beneficios, pero tiene demasiados detalles a contemplar: primero, para que se clarifiquen en reglas y segundo: una vez de que se clarifiquen puedan sujetarse amparos que seguramente presentarán entidades, como el sector financiero, que fueron excluidos.“Puede ser un tema que se enrarezca en vez de que genere los verdaderos beneficios que quisiéramos”, expresó.El fiscalista Carlos Terrazas señaló que la facturación al 8 por ciento de IVA no va a poderse emitir desde el primero de enero de este 2019.Lo anterior porque previamente se requiere lo siguiente: 1) presentar el aviso de actualización al RFC de aplicación del estímulo IVA; 2) Que el SAT de efectos a ese aviso en su base de datos; 3) Que el SAT envíe al PAC la base de datos actualizada; 4) Que se publiquen las reglas del decreto; 5) Que se actualice el catálogo de claves del CFDI, pues actualmente no está prevista tasa IVA 8 por ciento; 6) lo anterior, para que el PAC pueda timbrar al 8 por ciento IVA, mientras no se puede emitir el CFDI.Terrazas señaló que lo más probable es que la facturación al 8 por ciento pueda ser después del 7 de enero que se emitan reglas por el SAT.“Por otra parte, el decreto hace señalamientos específicos de la particular de contribuyentes que pueden acceder a los beneficios del mismo, y en éste se dejó fuera a muchos. De los que pueden llegar a obtener el beneficio seguramente muchos quedarán excluidos por la falta de cumplimiento de los requisitos”, expresó.Dijo que se da un decreto positivo en el que se conceden beneficios. Agregó que se aplaude que se haga este primero paso, sin embargo, hay determinantes en la que los excluidos no necesariamente debieron ser excluidos. “El decreto aduce a que hay la posibilidad de que algunos de esos excluidos hubiesen accedido a un doble beneficio por ya tener otros como el Régimen de Incorporación Fiscal o las maquiladoras, sin embargo, los beneficios que en particular esos dos tipos de contribuyentes tienen no necesariamente son similares al decreto actual que entrar en vigor hoy”, expresó.Sandoval Murillo señaló que en el tema de que faltan las reglas es criticable, por ejemplo, si alguien hace una compra hoy la presunción lógica es que le cobren el 8 por ciento de IVA, pero el problema es que no va ocurrir en esa forma porque el vendedor debe tener facilitado y activado en su sistema de facturación la facultad de cobro de este porcentaje y ya no el 16 por ciento.Agregó que como Colegio de Fiscalistas en los próximos días pedirán al SAT que clarifique las reglas. 