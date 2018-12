Ciudad Juárez— Los planes de personas que ayer pretendían viajar en avión a diversos destinos, al igual que el sábado, se vieron entorpecidos por demoras en vuelos en el aeropuerto Abraham González.Rebeca Juárez, quien con su familia viajó a través de VivaAerobus hasta la Ciudad de México para pasar el Año Nuevo, comentó que tenía programado su vuelo para 12:40 del mediodía pero se aplazó hasta las 2:20 de la tarde.“Esto nos representa más gasto porque tendremos que llegar a nuestro destino y todavía pagar por el transporte. Ya nos avisaron hasta que llegamos a aquí”, dijo la mujer.Jorge Cornejo, comentó que es procedente de Veracruz y que también viajaría a la Ciudad de México para poder ver a su familia en el Año Nuevo; refirió estar inconforme por el retraso.“Es en la aerolínea VivaAerobus. Iba a la Ciudad de México. Allá tengo familia. Cuando llegue voy a salir a las 10 de la noche y llegaré allá con mi familia en la madrugada”, indicó.Roberto Armendáriz, quien llevó a su esposa al aeropuerto, dijo que al atraso se le suma que el estacionamiento del aeropuerto estaba lleno y tuvo que estacionarse en donde pudo.“A ver si no me quitan de ahí. Me dijeron que ya estaba lleno. No encuentra uno ni estacionamiento”, comentó.Asimismo personal de la aerolínea TAR informó no tener atrasos y que sus vuelos a Mazatlán, Hermosillo y Chihuahua se reactivaron luego de que antier fueron cancelados por la nevada.A la par personal de Aeroméxico dijo que todos los vuelos con destino a Monterrey, Ciudad de México, León y Cancún para ayer se encontraban llenos y sin presentar atrasos.Decenas de personas veían sus celulares, otras leían e incluso jugaban con sus pequeños hijos para aliviar la espera provocada por la demora del despegue.

