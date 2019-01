Ciudad Juárez— Tal como se había anunciado, mañana es el día fijado por el centro comercial Las Misiones para reactivar el cobro de su estacionamiento, acción que contempla tarifas de 30 minutos de cortesía.A partir del minuto 31 se cobrarán 10 pesos, y después de tres horas, el costo por hora adicional será de 5 pesos. Asimismo, el costo por boleto perdido será de 200 pesos mientras que la tarifa máxima en un día se fijó en los 100 pesos y la pensión mensual para los empleados de dicha plaza quedó en 200 pesos. Mientras que Las Misiones se prepara para reiniciar con el cobro de estacionamiento mañana, la ciudadanía a través del grupo de Facebook “Boicot ciudadano contra el cobro de estacionamientos de Ciudad Juárez” se prepara con diversas acciones en contra de tal acción.A través de dicha página, los miembros indican que mañana “tomarán las cuatro entradas” e incluso se organizan para dejar de asistir a la plaza comercial los días sábado 5 y domingo 6 de enero.Por su parte el Observatorio Binacional para tu Salud Biopsicosocial indicó que el amparo de acción colectiva que prepara desde hace meses en contra del cobro de estacionamiento aún no ha sido entregado a los juzgados federales de la ciudad a pesar de que anunciaron que la entrega sería antes del 2 de enero.“No existe el amparo preventivo. El amparo se hace sobre hechos realizados. Es uno de los avances que pudimos saber hablando con otro abogado. Si mañana se empieza a cobrar, el primer boletito que se emita va a anexarse al amparo. Entonces, estamos en la etapa de colectar el mayor número de copias de credencial de elector (de personas en contra del cobro) para anexarlas al amparo”, dijo Sergio Rueda, titular de la organización.“Se va a armar (en las Misiones) una mesa precisamente pasado mañana (mañana) para la recepción de copias de las credenciales de elector. Una vez que tengamos los nombres y las credenciales, anexamos a las personas a la demanda”, agregó.Asimismo, Luis Odilón Márquez Macías, abogado de la organización dijo que los artículos para interponer el amparo hablan de una reparación del daño, misma que no pudiera darse sino hasta mañana porque “no hay daño todavía”.“Yo creo que la gente no va a permitir el cobro. Me imagino que van a bloquear ahí, no sé. Yo en esos actos vandálicos no voy a participar. Yo soy abogado, yo me voy por la vía legal como debe de ser. Nos vamos a poner en una mesa a recabar las copias (de la credencial de elector) y las firmas”, puntualizó.El Diario buscó la versión de Artemio González, director de operaciones del estacionamiento de Misiones, pero no contestó las llamadas.Archivos periodísticos de este medio refieren que por el cobro de estacionamiento a plaza comercial Las Misiones tendrá una ganancia superior a los 30 millones de pesos por año.Fibra Shop, conglomerado propietario del centro comercial, detalla que anualmente el aparcamiento de la plaza “tiene una afluencia superior a los 3 millones de automóviles”, indica la información.