Trasladarán al '300' al penal Federal número 9 de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez— Abogados de Gerardo Garza Santana "El 300" supuesto líder del grupo delictivo "La Línea", quien fue detenido hace dos meses en la ciudad de Chihuahua, se inconformaron por el incumplimiento de una orden judicial que se emitió el pasado 17 de diciembre, para que sea trasladado a un penal de la entidad.Actualmente, el presunto líder criminal se encuentra en un Centro Federal de Readaptación Social en Guanajuato, pero un Juez de Distrito concedió el beneficio para que en cinco días hábiles fuera trasladado al penal Federal número 9 con sede en Ciudad Juárez.El Órgano Desconcentrado de Reinserción Social no ha dado cumplimiento a la orden y por ello los abogados interpusieron una queja.En los próximos días se formalizará el traslado y el "300" podrá ser recluido en el Cefereso local para llevar aquí su proceso por la posesión de un fusil de asalto y balas además de la probable posesión de 10 kilos de mariguana.La Fiscalía General del Estado (FGE) le notificó una orden de aprehensión por el delito de homicidio, en perjuicio de tres hombres a quienes ejecutaron en un antro del corredor comercial Gómez Morín en el año 2016, pero no le han realizado la audiencia inicial por estar en un penal federal donde no Jay infraestructura para una videoconferencia.

