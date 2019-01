Ciudad Juárez- Los habitantes del fraccionamiento Campos Elíseos, Cerrada del Sol 1 y 2 reportaron que ratificarán sus denuncias ante el poder Judicial de la Federación y 24 dependencias municipales y estatales debido a que se talaron 20 árboles en la acequia Aranda y derribarán los que encuentran en un área verde para que no obstruyan el paso de un nuevo acceso para el fraccionamiento.Guillermo Garza, encargado legal del fraccionamiento Campos Elíseos, comentó que pidieron a la constructora (Brasa), responsable de la construcción que repusiera los árboles que talaron, pero no han recibido respuesta.Agregó que no contaron con la opinión de los vecinos de los tres fraccionamientos para destruir las áreas verdes.El cambio de zona de integración ecológica a alta densidad fue del conocimiento de los vecinos ahora en diciembre, según Garza.“La demanda 766/18 es en contra de 24 autoridades federales, estatales y municipales, porque entre todos los demandados discutieron, aprobaron y publicaron el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016, cambiando la Zona de Integración Ecológica de Campos Elíseos, por zona de alta densidad”, expuso Guillermo Garza.“Esto en perjuicio del derecho constitucional a un medio ambiente saludable, sin considerar las acequias, la vida silvestre, ni la recarga del acuífero subterráneo”, manifestó el encargado legal de Campos Elíseos.Garza comentó que en la demanda se explica que es un amparo colectivo, pero que cada persona firmó, por lo que quieren conocerlos en el juzgado para tener los suficientes elementos y poder otorgar la suspensión de los trabajos de la compañía.Garza expuso que los vecinos invirtieron 300 mil pesos para regar las áreas verdes con agua tratada y que son ellos los que han mantenido en óptimas condiciones la zona y la acequia.Más de 200 vecinos están en desacuerdo y han realizado amparos legales, denuncias ante la procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional Nacional del Agua (Conagua), mientras que del Municipio aún no obtienen respuesta.

