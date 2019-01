Reparten sal y arena en los puentes

Ciudad Juárez- Con sacos que contienen una mezcla de arena y sal se prepara el Fideicomiso de Puentes Fronterizos para evitar accidentes automovilísticos por congelamiento de carriles en los cruces internacionales, indicó Andrés Morales Arreola, director de operaciones del Fideicomiso.En entrevista, Morales Arreola comentó que alrededor de 15 personas, entre contratistas y personal de la administración de la plaza, esparcirán entre tres a cuatro sacos por puente de ser necesario.“Normalmente la comunidad no lo nota porque son trabajos que se hacen de manera nocturna, que es cuando tenemos más libre el puente y es cuando se hacen precisamente los congelamientos. Entonces, regularmente nosotros monitoreamos, si por alguna razón se ve crítico hacemos el operativo para que la gente use el cruce de manera segura”, dijo.El funcionario refirió que para esta temporada de fiestas religiosas se utilizarán sacos que se heredaron de la administración pasada, mismos que están en bodega desde que él llegó al puesto. Asimismo, señaló que puede ser necesaria la adquisición posterior de más, ya que solo se cuenta con entre seis y ocho.“Ahorita alcanzamos a cubrir la temporada de Navidad y por ahí de la primera quincena de enero estaríamos adquiriendo más sacos para el resto de la temporada invernal”, indicó el funcionario.“Nosotros contamos todavía con existencias de años previos. No sabría dar el dato de cuánto cuestan porque realmente no hemos comprado últimamente. Son sacos que nos dejaron ahí en el momento en que me toca a mí asumir la dirección (…) Estamos sujetos a un estudio de mercado, que es lo que estamos haciendo. Estamos buscando proveedores para ver más o menos los costos. El volumen es lo que nos dirá si será a través de una adjudicación directa o una licitación (la posterior adquisición)”, puntualizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.