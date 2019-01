Ciudad Juárez- A partir de mañana 2 de enero, Recaudación de Rentas habilitará sus módulos incluso los sábados para recibir a los contribuyentes que pagarán la nueva revalidación vehicular, con costos diferenciados según el modelo de cada automóvil.Los módulos estarán abiertos de 9 a.m. a 2 p.m. excepto por el de Plaza Sendero, que trabajará de 10 a.m. a 3 p.m. El de Eje Vial y el de Mezquital no estarán abiertos los sábados.La titular de esa dependencia, Laura Marín, indicó que el año pasado unos 300 mil automovilistas pagaron este derecho vehicular, por lo que se prevé que este 2019 la cifra se supere.Para los primeros tres meses del año la autoridad estatal dispondrá de descuentos para el saldo de este derecho vehicular, dio a conocer.La tarifa general establecida en la Ley de Ingresos 2019 es de mil 700 pesos por unidad, y sobre esa base se otorgarán estímulos de acuerdo con la antigüedad del vehículo y a la fecha de pago, ya sea que se haga en enero, febrero, marzo o en los subsiguientes.El esquema establece que para autos de años 2016 y 2020 la revalidación tendrá un precio de mil 300 pesos durante enero, mil 400 en febrero y mil 500 en marzo; mientras que pagarla entre abril y diciembre ascenderá a mil 960 pesos.El costo para vehículos de años entre 2011 y 2015 será de mil 200, mil 300, mil 400 durante enero, febrero y marzo, respectivamente; mientras que para 2006 y 2010 será de mil 100, mil 200, y mil 300; para 2001 y 2005 será de mil, mil 100, y mil 200.Para 1996 al 2000 la tarifa será de 900, mil y mil 100, también respectivamente.Marín estimó que faltan unos 200 mil morosos de cumplir con la revalidación de 2018.Hoy por ser día de asueto estarán cerrados los módulos de Recaudación de Rentas, precisó.La dependencia mantendrá abiertas las puertas de Pueblito Mexicano, Plaza Mitla, Galerías Tec, El Paseo, Senderos y el ubicado en eje vial Juan Gabriel y Aserraderos.En conferencia de prensa, la recaudadora Laura Marín agregó que se amplió hasta mañana 2 de enero el programa Amanece sin Adeudos.Este programa debió concluir el 31 de diciembre, pero se tomó la decisión de postergarlo dos días más para un mayor beneficio a los contribuyentes que quieren aprovechar los descuentos hasta de 80 por ciento en multas y recargos en adeudos vehiculares e impuestos estatales, así como un 25 por ciento en licencias de conducir, anotó.Marín Franco señaló que el primer día del año aquellos contribuyentes que están al corriente en sus pagos de derechos vehiculares, pueden acudir a los medios alternos a pagar la Revalidación Vehicular 2019 con sus respectivos descuentos. (Javier Olmos / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.