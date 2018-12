Ciudad Juárez— Las autoridades cuentan ya con 250 cámaras de particulares conectadas al Centro de Respuesta Inmediata (Ceri) del Municipio y al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) del estado, pero continuará el trabajo para que sean al menos mil 500 el próximo años, dijeron miembros de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Ciudad Juárez.El programa denominado “Vigilancia Colaborativa”, ya ayudó a esclarecer algunos delitos o a aportar importantes líneas de investigación en otros, aseguró el fiscal en la zona norte, Jorge Nava López.Rogelio González Alcocer, integrante de la MSJ, dijo que a través de este plan se inscribieron comercios con alrededor de 250 cámaras, pero se seguirá promocionando para que hoteles y otros negocios se adhieran y alcanzar al menos mil 500 en toda la ciudad.Indicó que todo va por muy buen camino, incluso un asalto se resolvió gracias a las cámaras.Aclaró que las imágenes son vistas por las autoridades hasta que ocurre un evento fuera de la ley, no son monitoreadas las 24 horas, sino que se activan cuando ocurre algún evento ilícito.“La idea surgió porque existe la capacidad para hacerlo, no están monitoreadas las 24 horas, pero es una forma de colaborar por parte de los negocios y tener un ojo más para ayudar a las autoridades”, explicó.El representante ciudadano enfatizó que las cámaras que se monitorean son las que están en la parte exterior de los negocios, en las entradas que dan a parte de calle, lo que sirve cuando hay evento ya que de ahí se comienza a buscar a los sospechosos.La coordinadora de la MSJ, Isabel Sánchez Quirarte, dijo que se trata de un programa ciudadano para ayudar a las autoridades con una persona dedicada únicamente a ver esas imágenes, lo que representa una gran colaboración con autoridades para alcanzar el éxito.“En otros estados hay programas similares que multiplican los ojos de la policía,(los agentes) no pueden estar en todos lados al mismo tiempo”, comentó.Estableció que esas imágenes le dan elementos a la Fiscalía General del Estado (FGE) para darle seguimiento a los casos, se convierten en un elemento de prueba más que ayuda a determinar de dónde vienen y a dónde van los sospechosos.La representante ciudadana indicó que se busca también instalar botones de pánico para ayudar en la tarea de prevención.Enfatizó también que las cámaras que se utilizan en este programa no son internas, no se tiene visibilidad al interior, sólo vigilan la calle.Personal de la empresa Plataforma México es la encargada de realizar esa labor y tienen bastante experiencia.“Es un proyecto nuevo pero avanza de una forma positiva, lo han visto con buenos ojos los dueños de establecimiento, será de mucha colaboración para las autoridades”, declaró.Nava López mencionó que ya se obtuvieron resultados con apoyo de esa tecnología en varios hechos violentos.“Son robos con violencia los que se lograron resolver o plasmar líneas de investigación importantes, hay dos homicidios con los que se fortalecieron las líneas de investigación con base a las imágenes de las cámaras”, expuso.Agregó que un homicidio reciente de alto impacto que está en investigación, el del panista Hiram Apolo Contreras Herrera, tuvo también adelantos gracias a la vigilancia colaborativa.Ángela Sánchez, secretaria técnica de la MSJ, informó que se hizo un diagnóstico por parte de la empresa Plataforma México para que el sistema ciudadanos fuera no sólo al Ceri, sino también al C4.“El acceso no sólo es a instancias municipales, sino a las estatales, entonces esto beneficia a más casos pendientes”, aseguró.Datos oficiales establecen que en el Ceri trabajan 20 operadores, los que vigilan 180 cámaras de video distribuidas en la mancha urbana.

