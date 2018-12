Alertan contra cristalazos en centros comerciales

Ciudad Juárez— Robos por cristalazos en vehículos y al menor descuido de las víctimas, se están presentando en estacionamientos de centros comerciales y tiendas de conveniencia por ladrones de ocasión, de acuerdo con reportes recibidos al Centro de Mando C-4.Los operadores de ese centro estatal de emergencia recibieron 119 denuncias de este tipo del 1 al 27 de diciembre, mientras que el año pasado en el mismo período fueron 140 las quejas por parte de victimas de cristalazos, informó Joselyn Guzmán, vocera de esa dependencia.En la Fiscalía se recibieron durante todo el 2018, hasta el 27 de diciembre pasado, 91 denuncias por parte de los afectados de este tipo de robos, dijo el portavoz, Alejandro Ruvalcaba, por lo que se presume que la mayoría de los casos no se denuncia.Lissette, de 21 años, dijo ser víctima de este delito la semana pasada y no lo denunció ante ninguna autoridad por presumir que no obtendría ningún resultado, comentó a El Diario.Aseguró que el viernes 21 de diciembre llegó a una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la calle Pedro Rosales de León y Montebello, donde se bajó de su auto sólo cinco minutos para hacer unas compras.El vehículo estaba cerrado y dejo su cartera tapada con unos periódicos pero al regresar el vidrio delantero del copiloto estaba quebrado y su bolso había sido sustraído.Aseguró que no llamó al centro de emergencias ni acudió a la Fiscalía Zona Norte porque lo consideró tiempo perdido. “Quizá si una patrulla hubiera pasado en ese momento lo habría denunciado”, comentó.Martha fue otra víctima de robo al bajar sólo un momento a platicar atrás de su vehículo con una señora que le había comprado un producto en el centro comercial Soriana del bulevar Zaragoza y De las Torres, el pasado sábado 15 de diciembre.Indicó que se le hizo extraño que un hombre en una camioneta blanca se estacionara de reversa a un costado de su auto y abriera la puerta que tenía el vidrio polarizado, pero no le dio importancia. En lo que ella platicaba el tipo “actuó como una rata” y sacó su cartera del auto.Martha acudió a la Fiscalía porque requería de un reporte para tramitar nuevamente su visa láser que iba entre las pertenencias robadas, pero sabe que nunca detendrán al responsable ni recuperará el dinero ni las identificaciones.Carlos Acosta fue abordado por El Diario en la sala de espera de la Fiscalía donde denunciaría el robo de su cartera. Dijo que el martes 25 de diciembre al entrar a una tienda de conveniencia en la colonia El Mezquital sacó efectivo para pagar algunos artículos y dejo la billetera sobre el mostrador. Salió de la tienda y se percató; a pesar de que no tardó un minuto en volver a entrar la cartera ya no estaba.La denuncia la hizo como requisito para sacar nuevos documentos personales y duda que alguien investigue el caso, según comentó.

