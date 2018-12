'Blindaron' la zona libre

Ciudad Juárez— La creación de la zona libre en la frontera norte a través de un decreto y no directamente en la Ley de Ingresos, obedeció a un “blindaje” diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar los amparos que pudieran erradicar la medida, señaló el procurador fiscal Carlos Romero Aranda.En entrevista exclusiva con El Diario, el funcionario dijo que la decisión de acotar a dos años los incentivos fiscales en la frontera norte del país es para evaluar los resultados de la medida.El Diario (ED): ¿Al final, cómo queda delimitada la zona franca, será una línea de 20, 25 ó 30 kilómetros?Carlos Aranda (CA): Después de un análisis que se realizó de los impactos que pudiera tener el decreto y de los lugares donde podrían estar beneficiados, se llegó a la conclusión de que fueran los municipios que están establecidos en el artículo primero del decreto, entonces son los que a final de cuentas están, independientemente de los kilómetros que pudiera haberse hecho referencia por el presidente.Era muy complicado, había municipios que se partían a la mitad, era muy complicado que de un lado de la frontera fuera un régimen fiscal y de otro fuera otro, por eso se tomó la decisión de que fueran los municipios completosED: ¿Tienen ya una estimación más precisa de cuánto se va a perder de impuestos?CA: Más o menos de acuerdo a los números, de acuerdo con cálculos del secretario de Hacienda, serán alrededor de 40 mil millones de pesos, puede ser eso y yo creo que un poco menos incluso-ED: ¿Cuál es el análisis costo beneficio, la decisión que lleva a la federación a hacer esto?CA: Al final de cuentas lo que se busca con estoes generar beneficios adicionales, que haya inversión directa, que se generen empleos, tratar de frenar la migración a Estados Unidos, poner una última barrera para que el que se quiera ir del otro lado se vaya por gusto, que sea optativo, que no sea por necesidad, entonces esos son los beneficios que está buscando el Gobierno federal a final de cuentasED: Hay críticos que dicen que la zona franca va a traer a miles de mexicanos a la frontera, dicen que ciudades como Juárez no tienen la infraestructura para recibir toda esa migración, ¿lo han considerado?CA: De entrada hay algo que ha manifestado el presidente, se han puesto diversas “barreras” a lo largo del país para evitar que haya migración a Estados Unidos, tales como el proyecto carretero que inició en Oaxaca, tal como el Tren Maya, tal como la refinería de Dos Bocas, el programa del sismo, poniendo una última barrera en la frontera norte, pero no es solo esa. Son distintas barreras, se van a generar muchísimos empleos en el país.Yo considero que no se va a llenar de gente del sur, sino va a haber empleo en todos lados y la última barrera será el norte. No se está previendo ese escenario.ED: El decreto establece que serán dos años de vigencia de los estímulos fiscales, ¿a qué obedece?CA: A tener un beneficio mayor porque realmente se va a ver hasta el segundo año un beneficio real por parte de las inversiones que se tengan, por eso se pensó en que fueran dos ejercicios fiscales.ED: ¿Esto quiere decir que se va a quitar después de dos años?CA: No. Aquí hay que ser muy enfáticos, la facultad del presidente es para poder determinar los estímulos fiscales y en todo caso para poderlos quitar, entonces los está poniendo y la idea es que si funcionan sigan para adelante.ED: Eso también fue cuestionado. La oposición ha criticado que no se haya incluido en la ley de ingresosCA: Previendo una posible ola de amparos, el análisis que se hizo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que la vía correcta fueran estímulos fiscales, conforme al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el presidente de la república tiene la facultad de establecer estímulos fiscales, no se está moviendo en ningún momento los elementos esenciales de la contribución que diera lugar a que estuviera en la Ley de Ingresos, esa es razón por la cual está en un decreto de estímulos fiscales y no en la Ley de Ingresos.Esa es la razón por la que se pensó poner en decreto los estímulos fiscales, ponerlo en la ley del IVA y la ley del ISR presentaba un riesgo muy grande por los contribuyentes por lo que es conocido ocmo el amparo del envidioso, todos los que no estuvieran en la frontera norte pensarían en presentar un juicio de amparo en contra de las modificaciones que movieran la tasa. Aquí no se está moviendo la plaza, sino simplemente es un estímulo que da el presidente… una cosa también importante en la que nos estamos cuidando de los amparos es que es un decreto opcional, no es obligatorio, si fuiera obligatorio sería susceptible de amparo, pero como es opcional y de beneficios, los criterios del Poder Judicial de la Federación han establecido que en contra de estos decretos no procede el juicio de amparoED: Son muchos los requisitos para probar que quienes se beneficien de estos estímulos estén en la frontera. ¿Existe miedo a que empresas encuentren hueco legal para colarse de estos beneficios y operen fuera?CA: Aquí lo que más nos preocupaba son las empresas factureras y los outsourcing, para nosotros era muy riesgoso el poder dejar puerta abierta a que cualquier empresa pusiera su domicilio en la frontera norte y pudiera tener los beneficios fiscales… y que nos trajeran estas empresas factureras a operar en la frontera norte o estas empresas de outsourcing ilegal, entonces por eso se prevén diversos requisitos, además para constituir estas empresas y para tenerlas en estos beneficios se piden diversos requisitos… en donde se tiene que acreditar que incluso en algún momento la capacidad económica de los socios, esto con el objeto de que si fuera el caso que no se vengan las empresas que presentan a un jardinero o a una persona de servicio o de 95 años que los ponen como socios a facturar millones de pesosSiempre va a haber grandes despachos que buscan encontrarle hoyos a las disposiciones en materia fiscal, pero cuando pase eso la secretaría estará analizando los escenarios si hubiera algún asunto en ese sentido.ED: ¿La zona franca va a representar crecimiento de la burocracia?CA: No, aquí lo único que el SAT va a tener que hacer es abrir un catálogo en el sistema, abrir el padrón de beneficiarios del decreto y se acabó. No se tienen que contratar mayores personas.ED: El decreto indica que una vez solicitada la salida del régimen de beneficios, ya no se puede volver…CA: Si estás en el padrón, si el SAT te revoca la autorización o tú te sales, ya no puedes entrarED: ¿Ni siquiera al siguiente ejercicio fiscal?CA: No, porque si te saliste es que no te interesa, que no le estás encontrando algún beneficio adicional y por el otro lado, si el SAT te revocó, es porque caes en alguno de los supuestos del decreto, entonces la sanción es que te salgas y que no puedas regresar.ED: La apuesta es que resulte muy atractivo el beneficio para las empresas y se genere inversión, ¿tienen confianza de ello?CA: Sí porque este decreto en relación a lo que había pasado anteriormente que era solo la tasa al IVA diferenciada, aquí es la tasa o el estímulo al IVA, el estímulo al Impuesto Sobre la Renta, los beneficios en el costo de los combustibles y al mismo tiempo el salario mínimo al doble.•La idea de acotar el programa a 2 años fue para evaluar los resultados de la medida.los que perderá el Gobierno federal con la medida fiscal.