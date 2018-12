Fortalecer a la familia, reto de la Iglesia: Trevizo

Ciudad Juárez— Este 2019 la Iglesia Católica además de la evangelización, tiene pendiente el reto de fortalecer a la familia no sólo en aspectos religiosos o morales, sino contemplar sus necesidades, tales como trabajo, salarios, viviendas, transporte, educación y salud, informó Hesiquio Trevizo, vocero de la Diócesis en Ciudad Juárez.“No olvidemos que el problema grave que nos plantea la ciudad tiene que ver con la familia”, comentó.“Es evidente que esto es algo que compete a las autoridades, a los niveles de gobierno pero a toda la sociedad igual. A la Iglesia lo que pasa con ello, como en otros muchos campos, una gran agencia de caridad, de presencia, de solidaridad, lo hemos visto gráficamente en la respuesta de los católicos hasta la capacidad en la Casa del Migrante, por ejemplo”, expresó.El vocero reiteró que de no tener mejores familias, también es complicado ver la disminución de la violencia, al ser ésta la primera constructora de la paz, convivencia y la humanidad.“La violencia también tiene una raigambre en la familia que tiene que cuidarse, la policía no está en sus funciones ni en su capacidad de cambiar esto, la policía tiene una función preventiva, pero educativa y formadora es la familia”, aseguró.Trevizo mencionó que el trabajo de la Iglesia se ha visto en muchos centros de trabajo con las juventudes y las familias, no solamente en apoyo material, sino también una ayuda que los invite a vivir su vocación.En cuanto a la migración, comentó que hay esperanza en que se encuentre una solución integral más ordenada para evitar las situaciones extremas, como el trabajo en los países expulsores centroamericanos y ordenar la frontera sur de México a fin de que el tránsito sea legal.Resaltó que este fenómeno mundial en otros países el trabajo de atender a los migrantes está en manos del gobierno y México es el único país donde se encarga la Iglesia Católica.“Hay una ayuda del Gobierno que se necesita, como un ejemplo para ver concreto, es la Casa del Migrante aquí, pero esas casas están desde Chiapas hasta Tijuana, para ayudar, fundados por una congregación religiosa”, señaló.“El trabajo de la Iglesia es moverse en todas direcciones, en el campo político, social, económico, a las conciencias para ir generando una sociedad cada vez mejor, es el reto que tenemos”, concluyó.La iglesia asegura que la policía no está en sus funciones ni en su capacidad de cambiar esto, la policía tiene una función preventiva, pero la educación y la formación recae en la familia educativa y formadoraHay esperanza en que se encuentre una solución integral más ordenada para evitar las situaciones extremas, como el trabajo en los países expulsores centroamericanos y ordenar la frontera sur de México a fin de que el tránsito sea legal

