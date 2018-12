Traban descuento en ruteras

Ciudad Juárez— En 2019 estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad, así como indígenas y jubilados, deberán solicitar una credencial única ante las autoridades de Transporte en el Estado para acceder a la tarifa preferencial de transporte público.La acción se acordó el jueves con concesionarios, que se quejaron con el Departamento de Transporte en la Zona Norte de que hay muchas credenciales oficiales que usan los beneficiarios, que no cumplen con los requisitos.Luis Lugo Ordorica, titular de esa dependencia, indicó que se tiene contemplado comenzar a buscar un proveedor que ofrezca una tarjeta con tecnología de última generación.Agregó que se contempla empezar a poner el programa en funcionamiento en los primeros meses del próximo año.“Será un solo formato para estudiantes, tercera edad, indígenas, jubilados y personas con discapacidad”, expuso.Argumentó que aunque el proyecto podría generar inconformidades de los usuarios, “todo es con el único fin de modernizar y que reciban un mejor servicio por parte de los choferes”.El funcionario estimó que en la ciudad, por lo menos 50 mil usuarios pagan la mitad de la tarifa debido a que son parte de ese rubro mencionado. Es decir, para ellos se les da un descuento de 4 pesos sobre la tarifa actual de 8.“La idea es unificar la credencial, independientemente de las del Insen (Inapam), escolares, etcétera”, indicó.Todavía no se informa si tendrá un costo para los beneficiarios.Dijo que en las últimas reuniones con los concesionarios se han visto temas varios, “entre ellos los accidentes, concientizar a sus choferes en la conducción, tener más precaución al conducir”.Hay que mencionar que los transportistas también están gestionando ante la autoridad estatal que el costo del pasaje incremente a 10 pesos el próximo año.Ordorica y el gobernador Javier Corral mencionaron recientemente que la solicitud se analizará en el Consejo Consultivo de Transporte, y no descartaron que pueda llegar a concedérseles.

