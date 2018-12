Enjuician a exfiscal por peculado, pero no muestran pruebas

Ciudad Juárez— El auto de apertura a juicio oral en contra de la exagente del Ministerio Público (MP) acusada de haber incurrido en los delitos de peculado y responsabilidad profesional, Claudia Carreón Orozco, fue aprobado por un Tribunal de Control pero con la exclusión de los certificados originales de los depósitos que presuntamente dispuso de forma ilícita la acusada.A juicio oral no pasaron 207 certificados originales, debido a que el personal de Recaudación de Rentas remitió esos documentos años después de iniciada la investigación y el Ministerio Público (MP) a cargo de la carpeta trató de incluirlos cuando se había cerrado el período para agregar pruebas había cerrado.La jueza de Control que llevó la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral, Brisa Yadira Meraz Mendoza, no permitió que pasaran esas pruebas porque se recibieron a destiempo. Pero sí admitió la declaración de unos 20 agentes del MP que señalan a Carreón como la persona que se quedó con cientos de fianzas.La ahora exfiscal presuntamente dispuso de un millón 613 mil pesos que correspondían a fianzas depositadas por posibles responsables de diversos delitos, cuando ella era la coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Integridad Física y Daños.En la acusación formulada por el agente del MP Francisco Guerrero Olivas, se señala que Carreón Orozco tenía la calidad de servidora pública y del período comprendido del 28 de septiembre 2010 al 8 de noviembre del 2012 se desempeñó como coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños.Con motivo de ese cargo recibió 207 billetes de depósito y dinero para su guarda y custodia, que correspondían a 209 carpetas de investigación por diversos delitos. Pero realizó una disposición indebida, al endosar esos documentos a favor de un tercero totalmente ajeno a las personas que habían hecho los depósitos.Esta persona le entregaba el dinero que cobrado a la acusada, Claudia Carreón Orozco. Por lo que ella distrajo de su objeto las cauciones depositadas, las cuales tenían por objeto garantizar la presencia de los acusados ante el MP o ante un juez de Garantías o Control y en caso de no ejercitarse acción penal o si se daba algún supuesto por la legislación, esas cauciones deberían haber sido devueltas a los depositantes, se señala en la acusación.El fiscal a cargo de la carpeta también indicó que la presunta conducta de Carreón Orozco lesionó gravemente al servicio público, ya que ella causó un detrimento a Gobierno del Estado así como a los depositantes y a la sociedad en general.El representante social dijo que Carreón incurrió en los delitos de peculado y contemplado en el Artículo 270, Código Penal del Estado de Chihuahua, último párrafo así como responsabilidad profesional previsto en el apartado 317 de la misma ley.“Del 17 de marzo de 2010 al 15 de enero del 2013 ejerció la profesión de licenciada en derecho y se desempeñó como agente del MP en la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte, antes Subprocuraduría General de Justicia del Estado zona Norte, y dentro de ese lapso dispuso, sustrajo y usó información de las carpetas de investigación así como de los valores en ellas contenidas y con ello cometió diversos delitos”, indicó el agente del MP en la audiencia realizada el pasado 3 de octubre cuando inició la audiencia intermedia que no ha podido concluir.La semana pasada se iba dar lectura al auto de apertura a juicio oral, pero Carreón Orozco y su abogado no acudieron a la audiencia por lo que programó otra diligencia para este 2 de enero a las 12:00 horas.

