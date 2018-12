Video: Acuden decenas de conductores a pagar multas y encuentran cerrado

Ciudad Juárez— Decenas de personas que acudieron este día a la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), ubicada sobre la vialidad Óscar Flores, para pagar sus multas se vieron imposibilitadas de hacerlo, ya que el área para realizar el trámite se encontraba cerrada.Samuel Villalba, uno de los quejosos en el sitio, indicó que ayer el área de pagó de multas cerró media hora antes, y que un oficial les informó que podrían volver este día a liquidar sus sanciones pero la situación no sucedió de esa manera."No nos parece justo que nos tengan aquí con el friazo y nos tengan aquí porque no abren. Están jugando con la gente estos funcionarios públicos. Desde ayer nos hubieran informado y no venimos. Ni la desmañanada y la enfriada. No es justo", dijo el hombre.Luego de aproximadamente una hora de espera, al sitio acudieron oficiales de la DGTM quienes ofrecieron una disculpa a las personas en el área por un posible mal entendido, la cual posteriormente fue aceptada por los inconformes, quienes luego se retiraron del sitio.De manera oficial, José Sánchez, vocero de la DGTM, indicó que lo anterior no se trató de una descortesía de la dependencia sino que se trató de un problema ageno que se generó en el sistema que esta a cargo de la Tesorería Municipal."Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, el vínculo nada más porque lo que es el área de recaudo es con Tesorería. Es decir Transito no tiene ingerencia en el sistema de las infracciones. Entonces, nosotros aunque quisieramos, no podemos atender a la gente en el sentido de que puedan hacer su pago porque el sistema no depende de la Dirección General de Tránsito sino del área de Tesorería", dijo Sánchez."Hago la precisión de no irnos en el sentido de que no es que no queramos generar la atención a la ciudadanía que quiera generar sus pagos", puntualizó.El funcionario indicó que ya sería hasta el miércoles que las personas podrán hacer sus pagos. Asimismo indicó que habrá que esperar el parte oficial del Municipio para ver qué sucederá con la situación de quienes este día buscaron pagar.