Ciudad Juárez— Este lunes los pronósticos climatológicos indican que podrían continuar las temperaturas bajo cero y una posible nevada en los primeros días del 2019.Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección de Protección Civil, informó que para el primero de enero hay una probabilidad de nieve del 60 por ciento, además de que la temperatura máxima se espera en los 4 grados y la mínima en los -4 grados centígrados.Pronóstico que para el martes 2 de enero, indica el 40 por ciento de posibilidades de nieve y temperaturas de 3 y -6 grados centígrados la máxima y la mínima respectivamente.El funcionario informó que el 2018 culmina con un cielo mayormente despejado y con 10 grados la temperatura máxima y -1 grado la mínima durante la noche, con vientos moderados con ráfagas de 29 kilómetros por hora.Por este motivo, resaltó que las recomendaciones principales son extremar precauciones al manejar y con los aparatos calefactores.“Hay que recordar que durante la mañana amanece cristalizado el pavimento por el rocío de la noche”, expresó.Reiteró el llamado a tener los cuidados debidos con los calentones, ya que la noche del sábado nuevamente se registró otro caso de una persona con síntomas de intoxicación.Matamoros expuso que hasta la fecha sólo cuatro personas han perdido la vida por el monóxido, pero la lista de quienes reportan síntomas de intoxicación sigue en aumento.“Muy importante cuando nos retiremos a descansar hay que apagarlos, apagar este tipo de aparatos, cobijarnos bien” resaltó.Explicó que durante el día mientras se tengan en uso debe haber una ventana abierta entre 10 y 12 centímetros para la reposición de oxígeno y revisar que no exista acumulamiento de gas.“El gas tiene un olor y en cuanto lo detecten, avisar al 911 y abrir las puertas y ventanas, no prender nada, dejarlo así mientras llega el departamento de bomberos a revisar el lugar”, indicó.De igual manera anotó que revisar posibles fugas en los tanques con jabonadura, es una acción con la que se podría evitar una explosión e incendios.“Informo también que el albergue que tenemos en el Monumento va a permanecer abierto las 24 horas estos días, mientras la temperatura esté en cero grados, permanece abierto todo el día”, dijo.• Apagar calentones a la hora de dormir• Cuando se tengan encendidos de día, abrir dos ventanas 12 centímetros• Abrigarse bien al salir de casa• No exponerse a los cambios de temperatura• Cuidar a las mascotas; de ser posible, meterlas a la casa, si no, protegerlas en una casa para animales

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.