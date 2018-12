Ciudad Juárez— El Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte del país publicado este fin de semana es complicado, contiene muchos candados y no aclara el tema de la reducción del IVA, consideró Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en esta ciudad.Destacó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se dice baja ahora del 16 al 8 por ciento, es un impuesto que se traslada, por lo que de establecerse en el decreto que es opcional para las empresas y que éstas tienen además que inscribirse en un tipo padrón, no especifica entonces cómo un ciudadano común gozará de esa disminución del impuesto y tendrá un impacto positivo en su bolsillo.El líder empresarial recalcó que el objetivo de la reducción del IVA es que el consumidor final tenga más poder adquisitivo con menos impuestos y un mayor salario, sin embargo el tema de este impuesto deja incertidumbre.Agregó que para abordar el nuevo decreto y analizar los impactos, empresarios agremiados a Coparmex local se reunirán este próximo miércoles, en tanto que a nivel nacional el sindicato patronal continuará trabajando en conjunto con el equipo fiscal del nuevo Gobierno.De acuerdo con el de Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte del país publicado en el Diario Oficial de la Federación este establece la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento y del ISR del 35 al 20 por ciento en la frontera norte.Sin embargo la reducción no es para todos, será un proceso administrativo que tendrán que decidir y acreditar las empresas que operen en la lista de municipios que ahí se especifican.En materia de IVA consistirá en un crédito “inmediato” del 50 por ciento de la tasa del Impuesto a las empresas que acrediten su operación y el 90 por ciento de sus ingresos en la frontera. Se aplicará en forma directa el crédito, lo cual será equivalente a aplicar una tasa del 8 por ciento.Aplicará para enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y “arrendamiento” yLas empresas deben avisar para aplicar el beneficio, mismo que deberá presentarse treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto. Para contribuyentes de nueva creación, existe regla específica.No aplicará para enajenación de inmuebles, a bienes intangibles, ni a suministro de contenidos digítales tales como audio o video o combinación de ambos, se especifica en el decreto.En cuanto al ISR sólo aplica para actividades empresariales de personas físicas o morales y consistirá en un crédito fiscal de un tercera parte del impuesto. Éste se acreditará tanto contra el impuesto causado en el ejercicio, como el causado a nivel de pagos provisionales.Las empresas tendrán que acreditar tener domicilio fiscal en la región, por lo menos los últimos 18 meses a la fecha de inscripción en el Padrón relativo. Aplica para: empresa, sucursal, agencia o establecimiento.El SAT tendrá un mes para resolver solicitud de incorporación y existirá un Padrón administrado.Será requisito que el contribuyente no goce de ningún otro estímulo y que no esté en “listas negras” (Operaciones consideradas presuntamente como inexistentes).Los estímulos no generarán ingresos acumulables y se relevará de aviso en términos del Reglamento del Código.La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) emitió a nivel nacional su postura a través de un comunicado.“Considera que el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte del país, dado a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, constituye una política de desarrollo regional acertada y disruptiva, que de ser aplicada correctamente, puede detonar la inversión y el crecimiento en esa región de México, caracterizada por la competencia cotidiana con la economía de los Estados Unidos”.“La COPARMEX conjuntamente con otras organizaciones sociales, organizó a miles de ciudadanos, que en 2014 promovieron un juicio de amparo colectivo, en contra de la homologación del IVA al 16% en la región fronteriza, que tradicionalmente tenía una tasa diferenciada del resto del País. En ese sentido, reconocemos que a cinco años de distancia, se emita por el Gobierno de la República un decreto que coloque a la región fronteriza norte, con una tasa competitiva con los Estados Unidos de América”, agrega el documento.“Es fundamental, que la reducción del IVA en la frontera norte, venga acompañado de mecanismos que permitan que las empresas de la región, puedan obtener de forma acelerada, las devoluciones de los saldos a favor de ese impuesto, que recurrentemente se estarán presentando dada la adquisición de insumos y servicios fuera de la región fronteriza”, indica.En cuanto al ISR, indica que “La disminución de la tasa del ISR en la región fronteriza del 30% al 20%, es una medida positiva e innovadora, que debe entenderse como un plan piloto, es decir, el primer paso, para que paulatinamente se pueda reducir la tasa del impuesto sobre la renta en todo el País, para estar en niveles competitivos con la tasa promedio de los países de la OCDE.Las autoridades fiscales deberán de salvaguardar que la tasa diferenciada del ISR con el resto del país, no sea utilizada para instrumentar esquemas de defraudación fiscal que afecten los ingresos hacendarios y el equilibrio de las finanzas públicas”.

