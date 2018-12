Se cancelan o retrasan vuelos hasta tres horas

Ciudad Juárez- Debido a la nevada que aconteció ayer en la frontera, los vuelos TAR fueron cancelados y hubo retrasos de 20 minutos a 3 horas en las aerolíneas Aeroméxico y VivaAerobus en el aeropuerto internacional Abraham González.Decenas de personas con maletas en mano formadas a la espera de su vuelo, y gente que resignada marcaba a sus familiares para que las recogieran debido a que sus vuelos fueron cancelados, pudieron observarse en un recorrido de El Diario.“Dicen que se atrasaron los vuelos y habemos personas que tenemos conexión y ya la perdimos la conexión. Iba a Puerto Vallarta. Salíamos a las 10:55 y ahora vamos a salir a las 3:55”, comentó Esmeralda Seidas, quien dijo que lo anterior representará mayores gastos debido a que tendrán que pasar la noche en la Ciudad de México.“Íbamos de vacaciones. De hecho duramos dos horas en la línea de equipaje. Ya no alcanzamos la conexión. Ahora también vamos a tenernos que quedar (en México) y al día siguiente (hoy) vamos a tener que agarrar el vuelo pero todos los vuelos se retrasaron de aquí lo que es Aeroméxico (…) A lo mejor las aerolíneas no prevén que cosas así a todos nos afectan”, agregó la mujer.A la par Noemí Guerra, quien sufrió la cancelación de su vuelo, dijo: “me ofrecieron un reembolso o viajar hasta el martes. Acostumbro viajar en Año Nuevo pero ahora no, mejor pedí el reembolso. Ya hablé para que me recogieran. Nos fijamos si se iba a cancelar el vuelo pero indicaba que estaba a tiempo, y pues resulta que no. Ni el coraje que hace uno”.A su vez Antonio Pérez, quien volaría hasta Guadalajara luego de que arribó a esta frontera para pasar las fiestas navideñas con su familia, indicó que no había sido avisado si su vuelo se cancelaba. “Vine a pasar las posadas con mi familia y ahora me dirijo a Guadalajara para pasar el Año Nuevo”, comentó.Debido a lo anterior, la cafetería y el restaurante del segundo piso del aeropuerto contaron con una fluida afluencia de clientes. Asimismo, el estacionamiento del sitio lucía repleto, al punto en que los automovilistas tuvieron que hacer filas para poder continuar su camino.

