Prefieren paisanos no denunciar abusos

Ciudad Juárez- A 10 días de que culmine el Programa Paisano no se han presentado quejas formales por parte de ningún viajero, indicó Andrés Quevedo, coordinador estatal del programa.Desde la percepción del funcionario, lo anterior puede deberse en gran parte a que cuando los paisanos son víctimas de alguna situación desagradable prefieren continuar con sus viajes en lugar de denunciar.“Hasta ahorita no ha habido quejas registradas. Ha habido quejas que se resuelven en el momento. Eso sí, que llegan a quejarse de algún servidor o de algún requisito, y el observador paisano lo resuelve. Entonces, esas ya no se registran, no se capturan en el sistema”, refirió Quevedo.No obstante, agregó que es muy importante que los paisanos presenten la queja porque de no ser así no hay consecuencias tangibles en la actitud de los funcionarios. “A veces nos quejamos en las redes sociales pero eso no tiene ningún efecto de manera oficial. Entonces, una queja se tiene que formalizar”, sostuvo.El Diario documentó que el pasado 23 de diciembre, paisanos denunciaron “tratos prepotentes” de parte de oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Cruce Santa Teresa.Los archivos periodísticos señalan que una persona de nombre Luis Bernardo Juárez Longoria, de nacionalidad mexicana, comentó que dos oficiales del INM del sexo masculino y una del femenino, asignados al cruce de Santa Teresa, se negaron a darles las atenciones que solicitaron debido a que pensaron que él era norteamericano.El hombre refirió que categóricamente les dijeron que los reportaran a donde “les diera la gana” debido a que no pasaba nada. “Prácticamente los tres retándonos, diciéndonos que no les iban a hacer nada. No nos dieron ni nombre, voltearon los gafetes pero donde quiera que los ponga el Instituto de Migración los puedo reconocer”, comentó el afectado.Las quejas, según Quevedo, pueden presentarse por dos vías: de manera personal con el observador paisano, y por Internet en la página del Programa Paisano. “Las quejas nosotros la vamos a canalizar a la Dirección Nacional del Paisano donde, a su vez, las hacen llegar al órgano interno de control de la dependencia a la que pertenezca el servidor del cual se están quejando”, puntualizó el funcionario.