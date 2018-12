Va Transporte por choferes sin licencia

Ciudad Juárez- El Departamento de Transporte de Gobierno del Estado anunció operativos “línea por línea, ruta por ruta” a inicios del próximo año, para revisar que no haya operadores de transporte público sin licencia de conducir.Lo anterior, luego de una serie de accidentes fatales en los que se han visto envueltos transporte urbano y de personal en la ciudad, y que han sido ocasionados por choferes sin ningún registro ante las autoridades, dijo Luis Ordorica, titular de la dependencia.“Yo tengo la lista de los choferes que me hicieron llegar las líneas y entrando el año vamos a hacer revisiones tipo estar parando las unidades, revisando que los choferes traigan su licencia, básicamente”, adelantó.El jefe de Transporte en la Zona Norte indicó que se está trabajando en la elaboración del registro estatal de vehículos de transporte, que será un censo para saber cuántos camiones y cuántos choferes hay operando en la ciudad.El problema de choferes sin licencia de transporte público se evidenció a raíz de los últimos accidentes ocasionados por estos conductores que no estaban registrados ni siquiera en Transporte.Contratan a choferes sin documentación: TransporteA decir de Lugo, los concesionarios los contratan sin que cumplan los requisitos y andan circulando sin ninguna identificación.El martes 18 de diciembre pasado un chofer de la ruta Extra 100, todavía no identificado por las autoridades y además prófugo de la justicia, atropelló y mató a un peatón en el Centro de la ciudad y después se dio a la fuga.Como se explicó, la operación de la unidad pasaba desapercibida para las autoridades.“No tenemos registro del chofer”, dijo entonces el jefe del Departamento de Transporte.Al anunciar los nuevos operativos, Ordorica apuntó que “son acciones que se van a ir dando, se les dio margen para que acudieran y aprovecharan los descuentos y entrando el año nosotros ya vamos a actuar”.Dijo que esos operativos iniciarán de la mano con el trabajo de los inspectores de la dependencia; “aunado a eso, si hay alguna infracción por alguna sanción por pasarse un alto, se les pide su licencia y si no la traen aplicamos la ley, dijo. (Javier Olmos / El Diario)

