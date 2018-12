Crece demanda de gas... no se completan tanque

Ciudad Juárez- La nevada que se registró ayer disparó un 50 por ciento la demanda de gas licuado de petróleo (LP) en algunos expendios de la localidad, sin embargo, debido al alza que se ha dado en este producto, fueron pocas las personas a las que les alcanzó para llenar el tanque.En una estación de gas ubicada sobre el Paseo Triunfo de la República, unas 10 personas hacían fila para cargar el gas que utilizarían en sus calentones.“Se nos vino el frío”, expresó una de ellas.En este sitio, el litro de gas costaba 12 pesos, por lo que llenar un tanque de 10 kilos salía en 240 pesos. Para uno de 45 kilos, era necesario desembolsar mil 080 pesos.Ahí se encontraba Valentín Madrid, de 76 años, quien a pesar de que llevaba un tanque con capacidad para 45 kilos, únicamente traía 250 pesos, que le alcanzaba para apenas llenar una cuarta parte.“Aunque sea para calentarnos un rato, ya después le echo más”, expresó el hombre.El clima tomó por sorpresa también a Víctor Ríos, quien del fraccionamiento Colonial del Valle acudió por gas para mitigar las bajas temperaturas.En su caso, llenó un tanque de 10 kilos que utiliza el calentón. El hombre mostró su enojo porque cada invierno tiene que desembolsar más dinero para cargar el cilindro. “Cada año está más caro y el Gobierno no hace nada”, manifestó.De acuerdo con despachadores de este expendio, con la nevada de ayer el número de clientela se disparó en un 50 por ciento comparado con días anteriores, cuando no se sentía todavía tanto frío.Mencionaron que los aumentos constantes en el precio del gas están provocando que a las familias ya no les alcance para comprar un tanque completo.El registro de la CRE indica que en enero de 2017 el gas LP inició el libre mercado en una cotización de 8.41 pesos por litro y hasta ayer el costo máximo reportado por los permisionarios fue de 12 pesos por litro. Desde que comenzó el libre mercado, este producto acumula un alza de 42.69 por ciento, de acuerdo con las cifras expuestas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

