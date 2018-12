Desalienta EU a migrantes que buscan asilo

Ciudad Juárez- Una investigación sobre las acciones del gobierno de Estados Unidos en los cruces y puentes internacionales con México determinó que los controles impuestos por oficiales de Aduana y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) afectaron el número de migrantes en busca de asilo que fueron admitidos en esos puntos.Ese fenómeno, se explica en el documento, ocurre en los puentes entre Ciudad Juárez y El Paso.“Por más de dos años, CBP implementó la medición y el regreso (de solicitantes de asilo) en diferentes puertos de entrada en la frontera con México. De cualquier forma, en los pasados seis meses, esa práctica se estandarizó y se extendió a toda la frontera (…) esta estandarización es evidente en el mensaje que los oficiales de CBP le dan a los solicitantes de asilo (…) ‘no hay capacidad de procesamiento”, indica el texto.La investigación se titula “Procesamiento de asilo y listas de espera en la frontera México-EU”, fue difundida a principios de diciembre y fue elaborado por organizaciones como el Centro para Estudios Méxicoamericanos de la Universidad de California en San Diego y el Centro Robert Strauss para Seguridad Internacional y Ley, de la Universidad de Texas en Austin, entre otros.El mismo texto agrega que el centro de procesamiento de El Paso es el que tiene mayor capacidad para realizar el trámite a lo largo de la frontera sur de Texas, sin embargo, el número decayó hasta en dos terceras partes.Los dos puentes locales donde quienes buscan asilo pueden hacerlo de forma legal son el Paso del Norte de la avenida Benito Juárez en el Centro de la ciudad, y el de Zaragoza, ubicado al oriente.El cupo estimado de las instalaciones para el procesamiento de quienes buscan la protección del gobierno estadounidense en El Paso es de entre 60 y 80 personas, número que resulta mayor a los que reporta el estudio en Brownsville (20), McAllen (39), Laredo (no disponible) y Eagle Pass (no disponible).El informe explica que en mayo del presente año oficiales de CBP implementaron controles de acceso fronterizo en la mitad de los puentes internacionales entre Juárez y El Paso para pre revisar a las personas con destino a los puertos de entrada a los Estados UnidosLa estrategia, se indica en el escrito, al parecer afectó el número de personas en busca de asilo admitidas en los accesos a ese país.Durante abril del 2018, establecen datos de CBP, indicaron que 2 mil 315 integrantes de familias y menores de edad sin compañía fueron admitidos por los puntos de entrada de El Paso, un promedio de 77 personas por día.Sin embargo, para junio eso número decreció hasta en dos terceras partes, luego que CBP procesó únicamente a 26 migrantes cada día en ese lapso.Algunos de los hombres y mujeres que buscaban asilo en los Estados Unidos y que fueron rechazados por los controles de acceso impuestos por los oficiales de CBP, optaron por cruzar de forma ilegal a El Paso por puntos intermedios entre los puertos legales de entrada.Además, los procedimientos de control impuestos por agentes de CBP provocaron que los buscadores de asilo comenzaran a acumularse en el territorio mexicano, para principios de noviembre fueron contabilizadas 193 personas en espera sobre la estructura del puente Paso del Norte.Debido a las condiciones climáticas, el Gobierno municipal se acercó con los migrantes y les pidió que se trasladaran a un refugio, la Casa del Migrante, organismo civil ubicado al oriente de la ciudad y que actualmente administra la lista de personas que solicitan la protección del gobierno de Estados Unidos.En la actualidad, cita el reporte, cuando algún buscador de asilo se acerca a los puertos de entrada a Estados Unidos, se les instruye por parte de CBP para que se comuniquen con integrantes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes los trasladan a la Casa del Migrante, donde llenan formas y se les asigna un número que se les imprime en el antebrazo con un marcador negro.Las personas permanecen en ese sitio hasta que llega su turno para ser procesados por CBP.Casa día, personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) transporta de 20 a 30 migrantes al puente Paso del Norte para que sean procesados por las autoridades de Estados Unidos.Aunque no existen datos acerca del origen de los migrantes, información publicada en redes sociales indica que provienen de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Cuba y BrasilEl documento, que fue dado a conocer el presente mes por investigadores y consultores de centros universitarios e independientes de Estados Unidos, concluye que por poco más de dos años CBP implementó acciones para ahuyentar a las personas en busca de la protección de ese país en muchos de los puertos de entrada, pero esas medidas fueron institucionalizadas en los pasados seis meses y se extendieron.Los investigadores encontraron que los oficiales de CBP desaniman a las personas con el argumento de que no tienen la capacidad para recibirlos y les comentan que deben regresar después, lo que genera que muchos busquen entrar a ese país de forma ilegal en vez de ejercer el derecho que tienen a solicitar asilo.

