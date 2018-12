Ciudad Juárez— La crisis económica y de violencia en sus países ha provocado que migrantes centroamericanos se apuesten en puentes internacionales o en el Río Bravo para entregarse casi voluntariamente a las autoridades estadounidenses y solicitar asilo político.En un solo día, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha arrestado hasta 400 centroamericanos que pernoctaron en la línea divisoria, donde los agentes les abrieron el portón del muro y los llevaron a centros de detención.Los indocumentados, muchos de ellos de nacionalidad guatemalteca, ya no buscan perderse en el desierto apoyados por "polleros" o en ocasiones solos, sino van directamente ante las autoridades para ser aprehendidos y poder pedir auxilio."Sí se ha visto un incremento bastante fuerte de gente que está cruzando y entregándose a agentes de la Patrulla Fronteriza", comentó Ramiro Cordero, vocero de la Border Patrol en el sector de El Paso, Texas."Tuvimos más de 400 personas que se entregaron en un periodo de ocho horas (a finales de noviembre)".Durante el mes de diciembre, los migrantes han seguido apostándose en el límite fronterizo, junto al afluente que separa a México de Estados Unidos, para poder cruzar aún y cuando serán aprehendidos.El área peatonal del Puente Internacional Paso del Norte lució abarrotado por un par de semanas, con cientos migrantes que decidieron pernoctar en el lugar, al igual que otra cantidad menor en la garita de Zaragoza. Como una manera de ser identificados, voluntarios los marcaron en sus muñecas con un número para asegurar su lugar.Aunque sean detenidos en el bordo que divide a ambos países, los migrantes pueden solicitar asilo político, ya que es un derecho."El entrar a los Estados Unidos por cualquier área, que no sea un puerto de entrada, ya sea que te entregues o entres y salgas corriendo, trae consecuencias criminales y trae consecuencias de las leyes de inmigración", señaló Cordero."Eso no quiere decir que no puedan hacer su petición de asilo político, pero ya traen un proceso más complicado. ¿Por qué? Porque se les tiene que llevar a cabo su caso por las violaciones a las leyes criminales y migratorias de los Estados Unidos", indicó.Una vez que la Patrulla Fronteriza los detiene, los turna al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)."Lo hagan de forma pacífica, de forma agresiva, lo hagan tratando de evadir, los tenemos que arrestar", refirió el vocero de la Border Patrol.En los casos recientes, los mismos agentes les han abierto el portón de la valla fronteriza porque, al estar junto a ella, están en territorio estadounidense."Es una línea imaginaria la mitad del cauce del río", recordó Cordero."Las leyes de migración y de aduanas lo indican claramente, que cualquier persona que se interne a los Estados Unidos ilegalmente, y esa internación ocurre a la línea imaginaria que está en medio del cauce del río, tiene que ser detenida y procesada por esos delitos", enfatizó.

