Aprovechan pocos rebaja en el predial

Ciudad Juárez- En el último día para el pago del impuesto predial con descuentos en los rezagos, se registró una baja afluencia en los módulos instalados por el Municipio en centros comerciales.A la par, las oficinas centrales de Recaudación de Rentas en Pueblito Mexicano presentaron pocas filas, aunque en este caso el programa de rebajas en los recargos vence hasta el mediodía del lunes.En el caso del módulo en Río Grande para la recepción del gravamen municipal, que abrió a las 10 de la mañana, al mediodía las cajeras reportaron que atendieron a unas 30 personas, lo que no se había visto en años anteriores.“No tuvimos dinero y eso lo vamos a pagar con la tarjeta”, dijo Raúl Martell, quien ayer acompañado de su esposa pagaba el Predial de su vivienda y la de sus padres en ese módulo.El Municipio abrió ayer hasta las tres de la tarde otros centros de pago instalados en los centros comerciales San Lorenzo, Las Torres, Gran Patio Zaragoza, Plaza Juárez y Sendero, se informó.Se preguntó al director de Ingresos municipal, Óscar Castañeda, cómo estuvo el flujo en el último día, pero dejó pendiente un informe parcial del movimiento y la recaudación lograda hasta el cierre del programa.En tanto, en Pueblito Mexicano apenas se hacían filas para pagar el impuesto, que tiene descuentos de hasta el 80 por ciento en recargos por rezagos.Usuarios entrevistados reportaron no más de 10 minutos para entrar y salir de las oficinas ya con el trámite resuelto.“En el trabajo no tenía tiempo para salir y cierran a la misma hora que yo salgo del trabajo”, manifestó Cristina Arteaga, una contribuyente que acudió en los últimos días para pagar más de 2 mil 200 pesos por ese derecho vehicular, ya con descuento.Laura Marín, recaudadora del Gobierno estatal en la zona norte, dijo que el programa “Amanece sin Adeudos” vence el lunes a mediodía, por lo que invitó a utilizar también los medios alternos como Oxxo, Smart y bancos, “con la certeza que en ellos están reflejados los descuentos de derechos vehiculares”.A su vez, el Departamento de Licencias Digitales informó que se normalizó el servicio al levantar el sistema por lo que abrirán hoy y mañana lunes.La falla técnica que se presentó desde el pasado jueves en el sistema para la impresión de licencias de conducir ya fue solucionada, se informó en un comunicado.Se precisó que todas aquellas personas que tramitaron la renovación de licencia o que hicieron el trámite por primera ocasión tendrán la posibilidad de recogerla durante los próximos días, o bien a conveniencia del interesado, podrán hacerlo en los meses de enero y febrero, tal y como está dispuesto en las alternativas para realizar el trámite.El costo de las licencias de conducir tiene un descuento del 25 por ciento, agregó.

