Ciudad Juárez- El kilo de uvas se vendió ayer hasta en 69.90 pesos, por lo que algunos juarenses manifestaron que no cumplirán con la costumbre de Año Nuevo de comer 12 de ellas durante las campanadas de medianoche.De acuerdo con los centros comerciales, este fruto es de procedencia norteamericana, por lo que el alto precio se debe a la paridad del dólar aunada a la alta demanda que se da en esta fecha.En otros supermercados el precio de la uva roja sin semilla es de 29.90 pesos, por lo que algunas personas comenzaron a arrasar con ella para prepararse para la noche de mañana.Catalina Piña acudió ayer a una tienda de conveniencia a buscar este producto, pero al ver que el costo casi alcanzaba los 70 pesos, decidió no comprarlas.Dijo que se trataba del segundo supermercado que visitaba en ese día para tratar de conseguirlas y cumplir con la tradición.“En la otra tienda vi que (la bolsa de uvas) estaba a 30 pesos pero quedaban muy pocas y todas feas, por eso vine para acá pero se me hace que no me las voy a llevar para no descompletar otras cosas”, expresó.La mujer mencionó que en promedio gastaría unos 900 pesos en la cena de fin de año que disfrutará con su familia.Acompañado de su esposa, Ricardo Ontiveros acudió ayer también a un supermercado para buscar los productos para preparar la cena.Al acercarse al área de frutas y ver el costo de las uvas decidió no llevar nada, aunque después volvió por una bolsa para cumplir con la tradición.“Para que nos vaya bien todo el año”, expresó el hombre.Desde ayer los comerciantes estaban a la espera de que la demanda incremente, aunque desafortunadamente ven en los negocios informales una competencia desleal, ya que los ambulantes aprovechan para salir a las calles a ofrecer uvas.Según la tradición, para tener 12 meses de buena suerte y prosperidad es necesario comer una por una con el sonido de cada campanada de la medianoche para tener 12 meses de buena suerte y prosperidad. (Iris González / El Diario)

