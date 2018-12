Nieva en la ciudad; hay alerta amarilla

Ciudad Juárez— Protección Civil emitió ayer la alerta amarilla por nevadas o caída de agua nieve en la ciudad, por lo que exhortó a la comunidad a extremar precauciones para evitar accidentes y fatalidades.Anoche en algunas zonas de la ciudad comenzó a caer agua nieve y nieve, y de acuerdo al reporte del Sistema Meteorológico de los Estados Unidos seguirían las precipitaciones durante toda la madrugada y parte de la mañana.Usuarios de redes sociales compartieron anoche videos y fotografías del acumulamiento de nieve sobre los automóviles y en calles de Juárez y El Paso, Texas.Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección General de Protección Civil, informó que para este día permanece la alerta amarilla, ya que existe posibilidad de nevada o caída de agua nieve para esta noche a consecuencia del Frente Frío número 21.El funcionario pidió a la ciudadanía a abrigarse bien, revisar aparatos de calefacción para evitar casos de intoxicación e incendios, y permanecer al pendiente de los medios de comunicación y redes sociales.Dijo que es importante no dormir con los aparatos encendidos y abrir una ventana al menos 10 centímetros para que salga el monóxido de carbono de las habitaciones.Matamoros Barraza solicitó a los juarenses reportar a las personas indigentes que se encuentren durmiendo en la calle, para que los elementos de Seguridad Pública los trasladen al albergue que se encuentra frente al Monumento a Benito Juárez.La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a seguir las recomendaciones de abrigarse adecuadamente con ropa gruesa, evitar exposiciones prolongadas a la intemperie y ubicar los refugios temporales, consumir abundantes líquidos, frutas y verduras de la temporada, ricas en vitamina C, así como bebidas calientes.Adicionalmente, no tener tanques de gas dentro de habitaciones, no usar mangueras de plástico en instalaciones de gas, no dejar los calentones encendidos al dormir y al salir de la casa, no dejar combustibles ni ropa cerca del fuego, no usar solventes o líquidos inflamables en los calentones de leña, dejar la ventana abierta, por lo menos 10 centímetros, cubrir tuberías externas y no sobrecargar las tomas eléctricas.Mientras que tránsito pide también a la ciudadanía atender las siguientes recomendaciones: disminuir la velocidad al conducir, mantener las luces encendidas, guardar la distancia de seguridad entre vehículos, si es necesario detener la marcha hacerlo del lado derecho de la superficie de rodamiento y encender las luces preventivas.