Llaman a no usar '911' para bromas

Ciudad Juárez- Por las posibles bromas que pudieran suscitarse debido al Día de los Santos Inocentes, ayer Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección de Protección Civil, hizo un llamado a la ciudadanía a no utilizar el número de emergencia para falsas alarmas.“Solicitarle y pedirle a la ciudadanía que al menos al 911 nos ayuden por las llamadas en falso y bromas que pudieran hacer aquí”, dijo.De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el Heroico Cuerpo de Bomberos, la corporación ha recibido más de 348 llamadas para falsas emergencias hasta noviembre, lo que representa un 83 por ciento del total de las registradas en 2017.Matamoros Barraza resaltó que aunque sean emergencias ficticias, las unidades de Bomberos y el Departamento de Rescate se activan para brindar el auxilio a los llamados que se presentan todos los días, incluyendo en ocasiones a los inspectores de Protección Civil.“Puede ser que en un momento dado sea una llamada verdadera y vamos a andar ocupados en una llamada que es una broma y podemos hacer que una persona sufra más daños en su propiedad, incluso hasta pudiera perder la vida por no atender con la rapidez con que debemos”, expresó.“Implica que salgamos a ver la situación que nos están presentando en el 911”, comentó, e indicó que en años anteriores no se han registrado problemas por esta fecha y la dependencia espera contar con el apoyo de la comunidad para no incidir en estos casos de broma.Finalmente agregó que también se recomienda estar pendientes de los cambios climáticos ya que el pronóstico indica altas posibilidades de caída de nieve y agua nieve.

