Ciudad Juárez- La familia de un hombre que murió el día de Navidad al registrarse un accidente vial ocasionado por un taxista que manejaba en tercer grado de ebriedad, ayer le otorgó el perdón al responsable.La disculpa corresponde a un acuerdo reparatorio con el cual el proceso penal se sobreseyó y al conductor Vicente Pacheco Orona se le otorgó la libertad.Sin contener las lágrimas, la viuda, Blanca Estela Ozuna Mesa, escuchó y admitió la disculpa de parte de Pacheco. Él le dijo “le ofrezco una disculpa de todo corazón. Fuimos amigos de toda la vida y créamelo, no he podido dormir, tenía mucho que no lo veía y nos pusimos de acuerdo para vernos y nos fuimos a tomar, la verdad. Le pido perdón de todo corazón. No tengo palabras, a mí me duele mucho porque lo conozco desde que yo tenía 17 años, fuimos amigos, de verdad amigos, siempre estábamos juntos”.Entonces la viuda respondió “acepto la disculpa y también doy el perdón de corazón a pesar de que es muy doloroso. Yo sé que eran amigos, él me hablaba mucho de tí, yo no te conocía pero sé que él te quería mucho, eras como su hijo. Yo sólo te pediría que en el futuro pienses antes de manejar en el estado en que ibas. Porque son cosas muy duras, para mí en lo personal, no sé cómo voy a vivir ahora, no sé cómo vas a vivir tú con esa culpa. Yo de todo corazón te eximo de ella”.Amadeo Rojas Castañeda murió la noche del pasado 25 de diciembre cuando viajaba como copiloto de Pacheco, a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer de modelo 2005, informó una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce en la audiencia judicial realizada ayer.Pacheco circulaba sobre la calle Del Granjero con dirección al oriente y al llegar al cruce con la vía Gahana perdió el control debido al exceso de velocidad que imprimió al acelerador y al estado de intoxicación etílica en el que se encontraba, dijo la fiscal quien precisó que en el examen médico 39941 se determinó que el presunto responsable se encontraba en tercer grado de embriaguez.La Trailblazer golpeó con la parte frontal contra la plataforma de un tráiler que hallaba estacionado en la rúa Del Granjero.La causa de muerte de Amadeo Rojas fue traumatismo craneoencefálico, así se estableció al ser sometido a la necrocirugía de ley.Tras conocer esos datos, el juez declaró legal la detención de Pacheco y luego escuchó la formulación de cargos. En esa última etapa, la fiscal dijo que se trata del delito de homicidio imprudencial agravado, la calificativa en función del estado intoxicación que presentó el guiador.Enseguida el titular del Tribunal le dio entrada al acuerdo reparatorio, pues antes del inicio de la diligencia la agente del MP le expuso que la viuda quería que el proceso penal se terminara, no esperaba una indemnización y lo único que pedía era llevarse el cadáver de su marido a Torreón, Coahuila para enterrarlo.La única condición impuesta en el acuerdo reparatorio fue que Pacheco Orona pidiera una disculpa pública. Por lo que él se puso de pie y habló al micrófono, pidió perdón. Inmediatamente el ambiente en la sexta sala de la “Ciudad Judicial” se llenó de llanto y dolor.“Es muy duro, él era todo para mí, para mis hijos. Y yo solo quiero que esto se termine por el bien de nosotros y por el descanso de él”, expresó la viuda sin parar de llorar. En el área del público los familiares del difunto así como del detenido también sollozaban.Antes de aprobar el acuerdo reparatorio el juez le explicó a Blanca Estela Ozuna que al aceptar el acuerdo reparatorio en esos términos también estaba renunciando a recibir una indemnización por la muerte de Amadeo y a que el MP pueda ejercer acción penal, pues en términos legales el sobreseimiento tiene efectos de una sentencia absolutoria.La mujer dijo que ella no quería nada, solo llevarse a su marido a Torreón para darle sepultura y al concluir la audiencia Vicente Pacheco le tendió la mano, ella respondió y luego se dieron un abrazo sin parar de llorar. (Blanca Carmona/El Diario)