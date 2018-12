Por bajas temperaturas, piden extremar precauciones con mascotas

Ciudad Juárez.- Ante los pronósticos de bajas temperaturas en las siguientes horas la directora de Ecología, Margarita Edith Peña, recomendó extremar precauciones con las mascotas.Dijo que se debe prestar atención con los cachorros, perros de edad avanzada, razas pequeñas, perros de pelaje muy corto y animales con enfermedades respiratorias y con artritis.Invitó a dejarlos entrar a casa durante las noches más frías del invierno, sobre todo si hay nevadas, si no es posible asegurarles un refugio donde se puedan proteger de la lluvia y el viento.Es importante aumentar un poco la cantidad de alimento que se le proporciona en su dieta habitual, para que tengan más energía a fin de que les ayude a conservar el calor y no olvidar revisar el tazón del agua para detectar que el agua no se congele.Las mascotas de pelaje corto y edad avanzada deben cubrirse con un suéter, pero hay tener cuidado si se les moja y cambiarlo.Agregó que se les debe cambiar el suéter una vez a la semana para cepillar el pelaje.Los dueños no deben olvidar vacunarlos contra las enfermedades invernales como la Influenza y Bordetella o “tos de perro”.Los gatos, cachorros y perritos seniles son más vulnerables al frío por lo que es mejor mantenerlos dentro de la casa y sobre todo en las noches cuando baja más la temperatura.Se recomienda revisar debajo de los automóviles, entre las llantas e incluso el motor si se tiene un gato para cuidar que no esté escondido buscando calor, también es importante no dejar el anticongelante fuera de su envase porque suelen confundirlo con agua y es altamente tóxico poniendo en riesgo su vida.En esta época se puede disminuir la frecuencia de los baños, utilizando preferentemente un shampoo hidratante.Los hogares donde tengan de mascotas a pajaritos deben considerar mantener en buen estado la calefacción o calentones ya que estos son muy sensibles al monóxido de carbono.Señaló que si la mascota presenta escalofríos, camina lento, orejas y patas muy frías, llevarlo al médico veterinario porque puede ser hipotermia y puede incluso derivar en la muerte.

