Ciudad Juárez— La Estación de Bomberos número ocho habilitada para la atención de migrantes desde el 25 de diciembre pasado se saturó por lo que la tarde de ayer se giró la instrucción para no recibir más personas en el lugar.El comandante de rescate, Adrián Ramírez, encargado de la atención a los migrantes en las instalaciones adelantó que se contaba con una capacidad para 90 personas y en tres días se llegó a las 112, “no cabe más gente en el lugar, sobrepasamos la capacidad de atención que teníamos, por lo que ya no recibiremos más migrantes aquí”, dijo.Para la atención de los extranjeros se habilitó hasta el salón de capacitaciones que se encontraba lleno ayer.Los migrantes que llegaron al lugar son originarios de Cuba, El Salvador, Guatemala y 10 mexicanos de los estados de Michoacán y Guerrero. 56 son hombres, 30 mujeres y 26 menores de edad.La estación, ubicada en la calle Barranco Azul al sur de la ciudad, fue habilitada para la recepción de migrantes luego de que la Casa del Migrante negara la entrada a más personas por falta de recursos para la atención de las personas resguardadas.El jueves pasado, personal del programa municipal Médico a tu Puerta diagnosticó a 40 de los migrantes refugiados en el lugar con cuadros de gripe, para el viernes ya no hubo más casos de enfermedad, informó el encargado de la operación de la estación de bomberos.Ramírez adelantó que se abrirá el gimnasio municipal ‘Kiki Romero’ para trasladar a las 112 personas que permanecen en la estación de bomberos y desde ese lugar seguir atendiendo a los migrantes que lleguen a la ciudad.Al edificio se le hicieron adecuaciones en su sistema de calefacción y después de la revisión, se trasladaría a los migrantes a ese lugar, “desde el gimnasio atenderemos a los que vayan llegando a la ciudad”, dijo.Desde el martes, ninguno de los migrantes que estuvieron en la estación de bomberos fue citado para iniciar el trámite de petición de asilo político ante autoridades migratorias estadounidenses, se informó.

