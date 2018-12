Culpa a su ex de secuestro y la golpea

Ciudad Juárez- Una persona que tenía unos días de haber salido del Cereso y quien fue golpeada y quemada al parecer por miembros de la pandilla “Los Mexicles”, ayer fue vinculada a proceso penal por el delito de violencia familiar.El detenido, Aarón Nemesio Hinojosa González, dijo que él estuvo recluido en el área tres del penal de Ciudad Juárez y fue “levantado” por los integrantes de un grupo contrario, para torturarlo. Pero logró escapar y llegó a la casa de su expareja sentimental y le puso una golpiza porque sospecha que ella está involucrada en la agresión que sufrió.Aproximadamente a las 04:00 horas del domingo pasado la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- escuchó ruidos en su casa ubicada en la calle Rivera de los Pinos del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa VIII y al asomarse vio a su exmarido lleno de sangre, vistiendo solo un bóxer y visiblemente golpeado.Por lo que la víctima decidió darle algo de ropa, al abrir para entregarle las prendas al parecer Hinojosa González se le fue encima, empezó a jalarla del cabello, la arrastró hasta la cocina luego se subió encima de ella para taparle la boca con las manos al mismo tiempo que la golpeaba en la cabeza y le gritaba que la iba a matar.El papá de la víctima escuchó los gritos de auxilio, se levantó y al ver lo que estaba sucediendo trató de quitar a Hinojosa González de encima de su hija y tuvo que forcejear con él para poder someterlo. Cuando los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llegaron al lugar, Aarón Nemesio todavía seguía no estaba sometido por completo y siguió gritando insultos a la víctima además de advertirle que cuando saliera del Cereso la iba a matar porque las personas que lo habían secuestrado eran sus hermanos.Al parecer Aarón Nemesio Hinojosa fue privado de su libertad durante varias horas y golpeado. El detenido se observó con severas lesiones presentaba suturas en la cabeza y en ambas mejillas así como los párpados muy inflamados prácticamente los ojos no se le veían.Hinojosa le dijo a su abogada defensora que integrantes de la ganga “Los Mexicles” lo habían “levantado” para matarlo, pero antes lo habían estado torturando y afirmó que al sentir que le faltaba poco para morir se desató de una mano y aunque no sabe cómo se puso a salvo y fue a buscar a su ex pareja porque escuchó que ella estaba involucrada en la agresión.La defensa de Hinojosa no presentó ninguna prueba a favor de su representado.La jueza le dio valor a todos los datos de prueba presentados por la representación social para vincular a Aarón Nemesio y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

