Entre la tragedia y la marginación

Ciudad Juárez- Para la familia Sariñana Quezada, que habita en la colonia Felipe Ángeles, la tragedia todavía no termina.A finales de noviembre pasado un incendio consumió uno de los dos cuartos de su morada, pero hoy, con el frío, siguen sufriendo las inclemencias de aquel desastre.El caso que platica Rosa es un aspecto de la pobreza y la marginación que viven algunas familias asentadas en toda esa zona, considerada por el Gobierno y diversas organizaciones como una de las diez en la frontera con más necesidades.Frente a la puerta de su casa ubicada en las calles Veracruz y Jacintos, la señora Rosa Quezada Martínez narra los intentos por guarecerse de las temperaturas congelantes que se registran en la madrugada.El siniestro de aquel pasado 30 de noviembre registrado en los archivos periodísticos acabó con gran parte de su patrimonio, del que sacaban provecho para comer vendiendo tacos sudados y con el que se protegían del frío.Enferma de diabetes a sus 43 años, Rosa vive con dos hijas Perla y Rosalinda, de 9 y 16 años, y su marido Francisco Sariñana, de 60.El viento de ayer en la mañana calaba más en los altos de esa colonia, sobre todo porque su propiedad yace al pie de una montaña inclinada, rodeada a la vez de piedras y basura, desde la que se ven las carencias que viven otras familias del sector.A su casa le faltan rejas y puertas, ambas cubiertas con cobijas que le prestaron sus vecinos. “Ahí le tenemos un hule y una cobija y así hace mucho frío”, señala.“Ahorita por el frío pues el cuartito está muy helado y se me están enfermando mis niñas y yo estoy apenas saliendo también de los bronquios. Pasamos el 24 muy triste, con puros frijolitos y sopita… ahí que nos echen la manita”, dice apenada.El incendio que acabó con una gran parte de sus pertenencias fue provocado por un corto circuito ocasionado por un 'diablito' en la instalación eléctrica.Vecinos del sector les dieron apoyo y les ofrecieron un espacio en sus casas durante los días posteriores, pero luego regresaron y hoy viven angustiados por la incertidumbre que les genera el año nuevo.Su esposo, de la tercera edad apenas camina, y ella se dice lista para trabajar “en lo que sea”, limpiando casas o cocinando, pero ahora no puede descuidar sus aposentos porque dejaría su casa sola, a la que puede entrar cualquiera a hora que sea.“Yo le pediría de todo corazón que sí nos echen la mano con otro cuartito o material. Ahorita también estamos sin gas porque no hay lo suficiente para pagarlo”, expone.Sus hijas están estudiando la primaria y la secundaria abierta. “Pero a ella, a la menor, se le quemaron todos sus libros, mi hija sí quiere seguir estudiando y yo quiero que en eso me apoyen también”, agrega.Cuenta que “con miles de sacrificios nos hicimos de nuestra casita, poquito en poquito. Pero hoy estoy muy agradecida porque no nos falta qué comer, aunque sean frijolitos y sopita”.“Lo que sí les encargaría sería maseca, harina, manteca para hacer tortillas, porque a veces no saca uno ni para las tortillas, ya de perdida come uno tortillas, si me quieren apoyar con despensa para hacer tamalitos en año nuevo, el 24 no hicimos nada”.Ayer calentaba su casa con un pequeño calentón de luz que le prestó una vecina, “pero ahorita que llegue de trabajar se lo devuelvo”.Su esposo dice que no tiene los papeles de su terreno y por esa razón no le llegan apoyos de gobierno.Asegura que tampoco ha podido acceder a una pensión porque hay un error con las fechas de su acta de nacimiento: aunque tiene 60, el documento indica que apenas tiene 57.Proveniente de Gasachi, Chihuahua, afirma: soy tarahumara, soy india de la Sierra, dice.Agrega que después del siniestro ya no regresaron las autoridades: “sólo una vez vino la esposa de Cabada pero ya no regresó”.“Me urge un mueble para alzar mi ropa que está afuera y se está mojando… Sé coser ropa y se hacer cobijas, pero mis dos máquinas se quemaron en el incendio. Sólo quiero cubrir mi casa de robos y conseguir un trabajo”, apunta.El teléfono de la señora, abierta a cualquier tipo de ayuda, es el 656 5899528.