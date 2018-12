Ciudad Juárez- Debido a los pronósticos de temperaturas congelantes para este fin de semana, las autoridades municipales y estatales recomendaron a la población cuidar de las mascotas y proteger las tuberías.La Dirección de Ecología indicó que perros, gatos y pájaros, tanto de edad corta como de edad avanzada, deben meterse a casa o mantenerlos en un lugar donde se protejan del aire, lluvia o nieve.En el caso de las tuberías, según la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), se recomienda aislarlas con papel periódico o tubos de espuma aislante.La titular de Ecología, Margarita Edith Peña Pérez, dijo que se debe prestar atención a los cachorros, perros de edad avanzada, razas pequeñas, perros de pelaje muy corto y animales con enfermedades respiratorias y con artritis.Dijo que si cae nieve es importante, pero sobre todo en las noches resguardarlos adentro de las casas o colocarlos en un lugar donde puedan protegerse del viento, del agua y de la nieve.Las mascotas de pelaje corto y edad avanzada deben cubrirse con un suéter, pero hay tener cuidado si se les moja.“Si les pusieron suéter que se fijen que no esté mojado, si está mojado que se los quiten, si son de pelaje largo hay que checar que el pelaje este seco”, mencionó Peña.Explicó que también se debe aumentar la cantidad de alimento, ya que esto les ayuda a conservar el calor.En el caso de las aves, dijo que son muy sensibles a los cambios de temperaturas y al viento, y por ello hay que meterlos a las viviendas y taparlos.Los dueños no deben olvidar vacunar a los perros contra las enfermedades invernales como la influenza y bordetella o “tos de perro”.Los gatos, cachorros y perritos seniles son más vulnerables al frío por lo que es mejor mantenerlos dentro de la casa y sobre todo en las noches cuando baja más la temperatura, expuso la funcionaria.Si se tiene un gato se recomienda revisar debajo de los automóviles, entre las llantas e incluso el motor para cuidar que no esté escondido buscando calor.También es importante no dejar el anticongelante fuera de su envase porque suelen confundirlo con agua y es altamente tóxico poniendo en riesgo su vida, afirmó Peña.En esta época se puede disminuir la frecuencia de los baños, utilizando preferentemente un shampoo hidratante.La directora de Ecología señaló que si la mascota presenta escalofríos, camina lento, orejas y patas muy frías, llevarlo al médico veterinario porque puede ser hipotermia y puede incluso derivar en la muerte.Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) llamó a la población a tener medidas de cuidado con las tuberías.“De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico sobre las bajas temperaturas para los próximos días, se hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que estas desciendan al punto de congelación, eviten la ruptura de tuberías de agua potable”, exhortó en un comunicado.Explicó en un comunicado de prensa que estos conductos pueden cubrirse con papel periódico o tubos de espuma aislante.Agregó que si la temperatura desciende drásticamente, se recomienda cerrar llaves de paso y abrir las llaves hasta que deje de circular el agua, “de esta forma las tuberías no sufrirán daños”, apuntó.La Dirección de Protección Civil informó ayer que para este sábado ese espera un 40 por ciento de posibilidad de nevada desde la mañana hasta la noche, así como temperaturas máximas de 5 grados Celsius y mínimas de menos 3 grados.Los exhortos también se ampliaron por las autoridades a tener cuidado con el uso de aparatos de calefacción para evitar casos de intoxicación e incendios, y para reportar a a personas indigentes que se encuentren durmiendo en la calle.En el comunicado, expuso el número de reportes que es el Centro de Contacto Telefónico 073, así como las páginas, [ www.facebook.com/JmasJuarez; y jmasjuarez.gob.mx.• Tuberías pueden cubrirse con papel periódico o tubos de espuma aislante• Si la temperatura desciende drásticamente, se recomienda cerrar llaves de paso y abrir las llaves hasta que deje de circular el agua• Es necesario resguardar a los animales en casa o en un lugar donde se protejan del viento, lluvia y nieve• Los de pelaje corto pueden usar un suéter• Revisar periódicamente que no se mojen• Con los pájaros hay que tener especial cuidado-Necesario mantener dos ventanas abiertas por lo menos dos centímetros-Revisar tanques de gas-No dormir con los calefactores encendidos-Si ve a un indigente, reportarlo al Centro de Contacto 073

