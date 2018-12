Ciudad Juárez- A partir del 1 de enero la Dirección General de Tránsito trabajará con la mitad de su personal operativo al iniciarse un plan de capacitación durante todo el año que busca profesionalizar a la corporación y construir un nuevo modelo policial, anunció Sergio Almaraz Ortiz, director de la dependencia.Primero serán enviados 84 agentes a cursos de Academia de dos meses y serán relevados al término por un número similar de oficiales de esa misma corporación que se certificarán en habilidades policiales, dijo. El estado de fuerza es de 240 agentes operativos, según se conoció.El área administrativa lidia con la necesidad de cubrir vacaciones para aproximadamente 70 elementos, a quienes les fue suspendido este beneficio desde el pasado mes de noviembre. También deberá de tomar en cuenta descansos e incapacidades laborales.Por lo anterior el plan deja unos 30 agentes por turno para la vigilancia de la ciudad, de los aproximadamente 80 que ordinariamente cubren cada una de las tres jornadas de ocho horas en la vigilancia vial y atención de accidentes vehiculares, según mandos operativos.“2019 es un año que se ha trazado de capacitación para la Dirección General de Tránsito”, comentó Sergio Almaraz, quien aseguró que es una primera fase del proyecto donde la ciudadanía conocerá una nueva institución, afirmó.Aclaró que el programa del nuevo modelo policial está firmemente trazado en una idea del alcalde, Armando Cabada Alvídrez, y será él quien lo dé a conocer el próximo año.El proceso formativo de los agentes de Tránsito es una primera fase del plan para dotar de habilidades policiales a los mismos, y no tiene precedentes, agregó el funcionario.Recordó que el último ejercicio de capacitación que tuvieron los elementos viales fue en Santa Gertrudis por un lapso de cuatro semanas, y esta vez será de ocho.semanas, bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque la dependencia se quedó relegada en el cumplimiento de los estándares federales, aseguró Almaraz.“Queremos la capacitación del personal y en algún momento la certificación para poder desarrollar otros aspectos como el fortalecimiento de la propia institución”, a la vez que aseguró que con ello se podrán obtener recursos federales.Anunció que el proyecto comprende subir el sueldo a los elementos y homologarlos con los de los Policías municipales. Actualmente un agente de Tránsito gana al mes 9 mil pesos y un oficial de Policía 14 mil 600 pesos, dijo.El funcionario no precisó si el plan comprende posteriormente el patrullaje mixto o conjunto de policías y tránsitos, solo dijo que: “es un modelo policial que no se había tenido en la historia de Ciudad Juárez; ha habido ejercicios de fusionar a las dos instituciones, de subir a un policía y a un agente de Tránsito (a patrullar) pero nunca un ejercicio como este”.

